عاجل | مجلس العموم البريطاني يعقد جلسة اليوم للتصويت على مشروع بسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون
6/6/2022-|آخر تحديث: 6/6/202210:36 AM (مكة المكرمة)
عاجل | مجلس العموم البريطاني يعقد جلسة اليوم للتصويت على مشروع بسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون
عاجل | نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني يعقدون جلسة للتصويت بسحب الثقة من بوريس جونسون من زعامة الحزب
عاجل | متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: جلسة التصويت على سحب الثقة تمثل فرصة لوضع حد للتكهنات التي استمرت لأشهر
المصدر : الجزيرة