عاجل | مجلس العموم البريطاني يعقد جلسة اليوم للتصويت على مشروع بسحب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون

عاجل | نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني يعقدون جلسة للتصويت بسحب الثقة من بوريس جونسون من زعامة الحزب

عاجل | متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: جلسة التصويت على سحب الثقة تمثل فرصة لوضع حد للتكهنات التي استمرت لأشهر