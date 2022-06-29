سياسة|ألمانيا

العثور على رأس بشري مقطوع أمام محكمة في مدينة بون بألمانيا

Man leaves human head at Bonn district court
الشرطة الألمانية اعتقلت مشتبها به وقالت إنه معروف بتورطه في جرائم مخدرات (رويترز)
29/6/2022

عُثر على رأس بشري مقطوع أمام محكمة في مدينة بون غربي ألمانيا أمس الثلاثاء.

وأبلغ المارة الشرطة في المساء عن وجود جزء من جسم بشري أمام مدخل المحكمة، حسبما أفاد متحدث باسم الشرطة.

وقال المتحدث "استنتجنا بعد ذلك بوقت قصير أنه كان رأسا بشريا".

وفي أعقاب ذلك تم العثور على جذع يفترض أنه من نفس الجثة في مكان قريب على ضفاف نهر الراين بالقرب من مبنى الجمارك التاريخي.

وتفصل مسافة نحو كيلومتر واحد بين الموقعين اللذين عثر فيهما على الأشلاء.

واعتقلت الشرطة مشتبها به (38 عاما) في مكان قريب، وقالت إنه معروف بتورطه في جرائم مخدرات.

وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن الجاني المشتبه به والضحية مجهولة الهوية من المشردين.

المصدر : الجزيرة + وكالات