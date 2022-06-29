أظهر إحصاء لوكالة رويترز للأنباء أن أكثر من 542 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 6.7 ملايين نسمة.

وبحسب الوكالة الذائعة الصيت، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

والمثير أن الصين التي انطلق منها الفيروس وظل مرتبطا بها في الإعلام ومواقع التواصل لفترة طويلة، لم تظهر في قائمة أكبر الدول، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات.

وفيما يأتي قائمة بالدول العشر الكبرى من حيث عدد الإصابات:

الولايات المتحدة: حوالي مليون و15 ألف وفاة، و87 مليونا و86 ألف إصابة.

الهند: حوالي 525 ألف وفاة، و43 مليونا و419 ألف إصابة.

البرازيل: حوالي 670 ألف وفاة، و32 مليونا و79 ألف إصابة.

فرنسا: حوالي 149 ألف وفاة، و30 مليونا و80 ألف إصابة.

ألمانيا: حوالي 141 ألف وفاة، و27 مليونا و791 ألف إصابة.

المملكة المتحدة: حوالي 178 ألف وفاة، و22 مليونا و240 ألف إصابة.

روسيا: حوالي 806 آلاف وفاة، و18 مليونا 424 ألف إصابة.

إيطاليا: حوالي 168 ألف وفاة، و18 مليونا و343 ألف إصابة.

كوريا الجنوبية: حوالي 25 ألف وفاة، و18 مليونا و339 ألف إصابة.

تركيا: حوالي 99 ألف وفاة، و15 مليونا و86 ألف وفاة.

وفيما يخص أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية، جاء العراق في المقدمة عربيا والمركز 41 عالميا، حيث بلغ عدد الوفيات فيه حوالي 25 ألفا، والإصابات حوالي مليونين و341 ألفا، في حين جاء الأردن ثانيا على الصعيد العربي وفي المركز 46 عالميا، بعدد وفيات بلغ حوالي 14 ألفا، وإصابات بلغت حوالي مليون و699 ألفا.

وقد لفتت وكالة رويترز إلى أن إحصاءها اعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين في الدول المختلفة، وذلك حتى الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش من مساء أمس الثلاثاء الموافق 28 يونيو/تموز 2022.