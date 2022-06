تحالف تويتر والحكومة الهندية.. اعتقال اثنين من المدافعين عن قضايا المسلمين وإغلاق حسابات وحجب تغريدات

استنكر صحفيون وناشطون تصاعد إجراءات الحكومة الهندية بالتعاون مع موقع تويتر في التضييق على شخصيات بارزة تدافع عن قضايا المسلمين وتدعم حركات احتجاجية، وقد تجاوزت هذه الحملة الفضاء الإلكتروني وشملت اعتقال عدد من تلك الشخصيات.

وأعلنت شبكة لمؤسسات الإعلام الرقمي أن شرطة دلهي اعتقلت الصحفي المسلم محمد زبير، الذي شارك في تأسيس موقع على الإنترنت لتقصي الحقائق واتهمته بإهانة معتقدات دينية عبر تويتر.

ونددت الشبكة باعتقال الصحفي المسلم، ووصفته بأنه محاولة للتضييق عليه بسبب عمله الصحفي، مشيرة إلى أن زبير -الذي يستخدم تويتر بانتظام للتحدث عن اضطهاد الأقلية المسلمة في البلاد- اعتقل بموجب مادتين في قانون الحفاظ على الوئام الديني.

من جهتها، قالت وكالة أنباء آسيا الدولية، الشريكة لوكالة رويترز، نقلا عن مصادر في شرطة دلهي، إن زبير اعتقل بناء على شكوى من حساب على تويتر، جاء فيها أنه أهان الهندوس في منشور في عام 2018 حين علّق على إعادة تسمية فندق على اسم الإله -القرد- الهندوسي "هانومان".

وقبل ساعات من اعتقاله، قال زبير في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تلقى بريدا إلكترونيا من إدارة تويتر يبلغه بأن الموقع حجب تغريدة تتضمن فيديو لأحد ناشطي اليمين الهندوسي وهو يطالب بالاعتداء على المسلمين وسرقتهم.

Got an email from twitter saying,

In order to comply with Twitter’s obligations under India’s local laws, it has withheld this tweet in India under IT Act.

There is no action against the person who gave hate speech but the govt doesn't want people to see this video in India. pic.twitter.com/41xvjjlD0x

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) June 25, 2022