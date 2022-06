شاهد.. مقتل 4 وإصابة المئات بانهيار مدرج حلبة مصارعة ثيران بكولومبيا

لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 300 آخرين في بلدية إل إسبينال بمقاطعة توليما وسط كولومبيا، أمس الأحد، بانهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران، ودفع هذا رئيس البلاد إيفان دوكي إلى تأكيد أنه سيطلب تحقيقا بالحادثة، وتحذير حاكم المقاطعة من أنه سيطلب "تعليق" مثل هذه الاحتفالات.

وقال حاكم المقاطعة خوسيه ريكاردو أوروسكو لإذاعة محلية بعد الحادث "هناك 4 قتلى الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل".

وقالت مستشفيات المنطقة إنها تعالج نحو 322 جريحا بينهم 4 في العناية المركزة، وفق ما أوضحت مسؤولة الصحة بالمقاطعة مارتا بالاسيوس.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل قطاعا من المنصة ينهار في اتجاه الحلبة، حيث كان السكان المحليون يشاركون في مهرجان للركض مع الثيران.

BREAKING 🇨🇴 : In the wake of the collapse, a bull escaped from the stadium, stirring up panic in the municipality, according to the broadcaster

♦️According to reports several bulls have fled the stadium into neighbouring streets. pic.twitter.com/VjYzUJyi9k

