شاهد.. مقتل 4 وإصابة المئات بانهيار مدرج حلبة مصارعة ثيران بكولومبيا

لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 300 آخرين في بلدية إل إسبينال بمقاطعة توليما وسط كولومبيا، أمس الأحد، بانهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران، ودفع هذا رئيس البلاد إيفان دوكي إلى تأكيد أنه سيطلب تحقيقا بالحادثة، وتحذير حاكم المقاطعة من أنه سيطلب "تعليق" مثل هذه الاحتفالات.

وقال حاكم المقاطعة خوسيه ريكاردو أوروسكو لإذاعة محلية بعد الحادث "هناك 4 قتلى الوقت الحالي، امرأتان ورجل وطفل".

وقالت مستشفيات المنطقة إنها تعالج نحو 322 جريحا بينهم 4 في العناية المركزة، وفق ما أوضحت مسؤولة الصحة بالمقاطعة مارتا بالاسيوس.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل قطاعا من المنصة ينهار في اتجاه الحلبة، حيث كان السكان المحليون يشاركون في مهرجان للركض مع الثيران.

BREAKING 🇨🇴 : In the wake of the collapse, a bull escaped from the stadium, stirring up panic in the municipality, according to the broadcaster ♦️According to reports several bulls have fled the stadium into neighbouring streets. pic.twitter.com/VjYzUJyi9k — Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) June 26, 2022

ووقع الحادث في حلبة خيلبرتو تشاري خلال الاحتفالات بعيد سان بيدرو وهي الأكثر شعبية بالمنطقة، وخلال المهرجان ينزل الجمهور إلى الحلبة لمواجهة أبقار وصغار الثيران، وأثناء ذلك انهار جناح كامل من 3 طوابق من المدرجات الخشبية المليئة بالمتفرجين، مما أسفر عن سقوط عشرات الأشخاص أرضا.

وقال مدير الدفاع المدني في المقاطعة لويس فرناندو فيليس، في تصريح إذاعي "لا نزال ننتظر لمعرفة عدد الذين لا يزالون عالقين تحت الأنقاض. كما ترون عبر المشاهد المصورة كان الجناح المعني مليئا بالناس عند انهياره". وأظهر شريط مصور آخر عددا من الأشخاص يحاولون الخروج من بين الأنقاض الخشبية والفولاذية بينما ثور لا يزال يتجول في المضمار.

#NoticiaW | Se desploma parte de la plaza donde se realizan las fiestas de corraleja en El Espinal, Tolima. Los organismos de socorro atienden la emergencia, se desconoce el número de heridos.https://t.co/AMNglsj0Ox pic.twitter.com/iuYfbykbMU — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 26, 2022

وقال رئيس البلاد "سنطالب بتحقيق.. نحن متضامنون مع عائلات الضحايا". كما حذر حاكم مقاطعة توليما من أنه سيطلب "تعليق كل الاحتفالات كهذه" مؤكدا أنها "تنال من حياة الحيوانات" وتساعد على "سوء معاملتها".