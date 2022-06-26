نرتدي السترات أم نخلعها؟!.. زعماء مجموعة السبع يتندرون على بوتين

تندّر زعماء مجموعة السبع على صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرجل قوي، خلال اجتماعهم حول مأدبة غداء على هامش قمتهم التي بدأت في ألمانيا اليوم الأحد، وتساءلوا هل يبقون بالقمصان دون السترات، أو ربما بأقل من ذلك؟!

وسأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "هل نبقي السترات؟! هل نخلعها؟!"، وذلك حين كان يهم بالجلوس إلى الطاولة في قلعة إلمو في بافاريا حيث يستضيف المستشار الألماني أولاف شولتز قمة مجموعة السبع.

وانضم إليه زعماء آخرون في المزاح حول صورتهم في مقابل صورة الرئيس الروسي.

واقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن ينتظروا التقاط صورتهم التذكارية الرسمية قبل أن ينزعوا ملابسهم، لكن جونسون علق ساخرا "علينا أن نظهر أننا أقوى من بوتين".

ثم قال ترودو "سنحصل على عرض الفارس العاري الصدر وهو يركب الخيل"، ملمحا إلى صورة بوتين الشهيرة التي التقطت عام 2009 وهو عاري الصدر يمتطي حصانا.

وهنا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن "ركوب الخيل هو الأفضل"، من دون أن تعلق على مسألة الملابس تحديدا.

ورد جونسون "علينا أن نظهر لهم عضلاتنا".

وفي نهاية المطاف، وقف القادة مرتدين سترات لالتقاط الصور قبل أن يخرج الصحفيون من الغرفة تاركين الجدل حول الملابس خلف الأبواب المغلقة.