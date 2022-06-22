أغلق باب الإفراج المبكر عنه.. الاحتلال يقرر وضع ملف الأسير أحمد مناصرة تحت بند "قانون الإرهاب"

القدس المحتلة- أصدرت لجنة الإفراج الخاصة التابعة لسلطة سجون الاحتلال قرارها الإبقاء على تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة حسب تعريف القانون الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب، مما يغلق الباب أمام طاقم الدفاع لعرض ملفه على لجنة الإفراج المبكر بعد انقضاء ثلثي المدة.

وقررت المحكمة عقوبة السجن الفعلي 12 عاما والتي خُفضت لاحقا إلى 9 أعوام ونصف العام على مناصرة (21 عاما) بعد إدانته بمحاولة قتل مستوطنين اثنين وحيازته سكينا يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وكان عمره حينها يقترب من 14 عاما.

ويقول محامي الدفاع خالد زبارقة للجزيرة نت إن المحكمة أصدرت قرارها بناء على اعتبار واحد فقط "وهو أن الفاعل عربي والضحية يهودي، متجاهلة كافة الاعتبارات الأخرى التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار كجهة قضائية".

وأكد المحامي أن قرار المحكمة فيه مخالفات قانونية واضحة، وانتهاك للمنظومة القانونية المتعلقة بقضايا الأطفال، مشيرا إلى أن قانون "مكافحة الإرهاب" -الذي سنّه الكنيست بالأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016- سرى على مناصرة بأثر رجعي، وهذا مخالف للأسس القانونية المتبعة محليا ودوليا لأنه اعتقل قبل نحو عام من سن القانون.





كما أشار إلى أهمية الفحص الدقيق لما قام به مناصرة، فالمحكمة أكدت عند إدانته أنه لم يقدم على الطعن بل رافق آخر قام بذلك فقط، وتساءل المحامي خلال جلسة المحكمة: هل تعتبر المرافقة عملا إرهابيا حسب قانون مكافحة الإرهاب؟ والإجابة بالتأكيد لا.

وبشأن تبعات هذا القرار، أكد زبارقة أنه رغم إغلاقه باب التقدم للإفراج المبكر بسبب انقضاء ثلثي المدة فإنه عازم على التقدم باستئناف ضده، بالإضافة للطلب الذي قدمه الخميس الماضي للإفراج عن مناصرة بسبب تردي وضعه الصحي، ويخضع هذا الطلب للفحص الآن ولم تحدد جلسة محكمة بخصوصه.

وكان زبارقة قد زار مناصرة في مستشفى سجن الرملة الخميس الماضي ووجده في حالة صحية خطرة للغاية، مؤكدا للجزيرة نت أن موكله يتعرض للموت البطيء في ظل عدم وجود إطار مهني لمتابعة وضعه النفسي الخطير.

وخلال لقائه مع الأسير بالمستشفى، قال المحامي إن مناصرة لم يتواصل معه "بصريا" ولم يتحدث معه طيلة فترة الزيارة وبدت عليه ملامح المرض والإنهاك العام، وإن هناك آثار جراح كانت ظاهرة على طول ذراعيه.