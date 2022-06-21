لبيد: زيارة بايدن المرتقبة للشرق الأوسط سيكون لها تأثير كبير على الصراع مع إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء إن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المقبلة إلى الشرق الأوسط سيكون لها تأثير كبير على المنطقة.

وفي 14 يونيو/حزيران الجاري أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيجري أول زيارة له إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 يوليو/تموز المقبل تشمل السعودية والأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

ومن المتوقع أن يتولى لبيد منصب رئيس الوزراء بحلول الوقت الذي تبدأ فيه رحلة بايدن في 13 يوليو/تموز المقبل، بعد أن تحرك هو ورئيس الوزراء نفتالي بينيت أمس الاثنين لحل الحكومة وإجراء انتخابات عامة مبكرة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، أبلغ لبيد وزير الخارجية الأميركي أن "الزيارة سيكون لها تأثير كبير على المنطقة وعلى الصراع مع إيران، وإمكانات هائلة لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة بشكل كبير".

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن الزيارة "ستكون فرصة للتأكيد على العلاقة الشخصية العميقة للرئيس (الأميركي) بإسرائيل، والتزام الولايات المتحدة بأمن وتعزيز إسرائيل في المنطقة".

وقال وزير الدفاع بيني غانتس أمس الاثنين إن إسرائيل تبني تحالفا للدفاع الجوي في المنطقة برعاية الولايات المتحدة، مضيفا أن زيارة بايدن ربما تدعم هذا التحالف.

ومع تقارب إسرائيل في السنوات الماضية مع دول عربية -التي تشاركها مخاوفها بشأن إيران- فإنها عرضت على تلك الدول التعاون في مجال الدفاع، لكنها تبدي في العلن تحفظا على هذه الفكرة.