خبر يهم العالم.. اجتماع رباعي في تركيا الأسبوع المقبل لبحث مصير الحبوب الأوكرانية

من شأن التوصل إلى اتفاق، خفض أسعار المواد الغذائية والتخفيف من حدة الأزمة الغذائية في العالم التي تتفاقم جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن "اجتماعا رباعيا" يضم ممثلين للأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا سيعقد الأسبوع المقبل في تركيا بغية تنظيم تصدير الحبوب في البحر الأسود.

ونقلت محطتا التلفزيون الخاصتان "سي إن إن ترك" و"إن تي في" عن مصادر في الرئاسة التركية قولها إن هذه المحادثات ستعقد في إسطنبول.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال الاثنين إن "مفاوضات صعبة" تجرى لرفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب بسبب الحصار الذي يفرضه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وتجري الأمم المتحدة مفاوضات منذ أسابيع مع موسكو وكييف وأنقرة التي ستوفر ضمانة عسكرية لاستخدام البحر الأسود من جانب سفن مدنية، للتوصل إلى اتفاق يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا وبعودة الأسمدة المنتجة في روسيا إلى السوق الدولية، لكن لم تفض المحادثات إلى اتفاق بعد.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق، خفض أسعار المواد الغذائية والتخفيف من حدة الأزمة الغذائية في العالم التي تتفاقم جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتتهم كييف الجانب الروسي بمنع عمليات تصدير 22 مليون طن من الحبوب الموجودة في الموانئ الأوكرانية، محذرة من أن ذلك سيؤدي حتما إلى أزمة غذائية عالمية.

وفي منتصف يونيو/حزيران الجاري، أعربت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو عن استعدادها لاستضافة "اجتماع رباعي" متحدثا عن إقامة "خطوط آمنة" في البحر الأسود "يمكن استخدامها من دون إزالة الألغام المزروعة على الطرق البحرية".

وقبله بأسبوع، استقبل جاويش أوغلو في أنقرة نظيره الروسي سيرغي لافروف للبحث في هذه المسألة من دون التوصل إلى نتيجة مجدية.