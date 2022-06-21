استشهاد فلسطيني طعنه مستوطن في القلب شمالي الضفة الغربية

نابلس- استشهد الشاب الفلسطيني علي حسن لافي حرب (22 عاما) من قرية إسكاكا قضاء مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية بعد طعن مستوطن له بينما كان يعمل في أرضه قرب مستوطنة أرئيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب لها تلقت "الجزيرة نت" نسخة منه، إن الشاب حرب، وهو بكر والديه، استشهد بعد إصابته بطعنة سكين مباشرة في القلب وجهها إليه أحد المستوطنين.

وعلمت الجزيرة نت من مصادر طبية داخل مستشفى ياسر عرفات الحكومي حيث نقل الشهيد أنه استشهد قبل وصوله إلى المستشفى، وأن الطعنة كانت قوية وبمنطقة القلب مباشرة، تسببت بنزيف حاد لديه.

وقال أسامة فايز رئيس مجلس قروي إسكاكا إن المعلومات التي بحوزته تؤكد أن الشهيد حرب وآخرين من شبان عائلته توجهوا قبيل مساء اليوم إلى أرضهم في منطقة "الحرائق" بعد أن سمعوا أن المستوطنين ينصبون ثكنات استيطانية جديدة لهم في المنطقة، وفور وصولهم هاجمهم المستوطنون بشكل مباشر واعتدوا عليهم.

وأضاف فايز، في حديثه للجزيرة نت، أن المنطقة لا تبعد عن قريتهم سوى أقل من كيلومترين، وأن المعلومة المؤكدة لديه أن الشهيد وعائلته ذهبوا لتفقد أرضهم بعدما سمعوا أن المستوطنين يشيدون بناء فيها ويعتدون عليها، وعند وصولهم هاجمهم المستوطنون واعتدوا عليهم بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه لا علم لديه إذا ما كان هناك مصابون غير الشهيد بفعل تلك الاعتداءات.