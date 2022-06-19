مصدر أمني للجزيرة: السودان يسلم "عناصر إرهابية" إلى مصر

أكد مصدر أمني للجزيرة أن السلطات السودانية سلمت من وصفتهم بـ"عناصر إرهابية" مصرية إلى مصر.

وحسب المصدر نفسه، فإن العناصر الذين تم تسليمهم شاركوا في تنفيذ ما وصفها بعملية إرهابية بحي جبرة جنوب الخرطوم في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وأضاف أن هناك عناصر مصرية أخرى تم التحفظ عليها لمزيد من التحري بشأنها.

وقال المصدر الأمني إن عملية التسليم شملت المصري أكرم عبد البديع الذي قاد عملية جبرة التي أدت إلى مقتل 5 من ضباط الأمن السوداني.

يشار إلى أن قوات الأمن السودانية قامت في سبتمبر/أيلول 2021 بعملية قالت إنها مداهمة لخلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بحي جبرة في العاصمة السودانية الخرطوم، ولم يؤكد التنظيم -الذي لم يسبق أن تبنى أي هجوم في السودان- وقوع حادث من هذا النوع.

وأكد بعض أبناء الحي أنهم سمعوا آنذاك تبادلا لإطلاق النار، وشاهدوا جرحى ينقلون في سيارات.

وأوضح جهاز المخابرات السوداني أن العملية أسفرت "عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة"، فيما سقط في صفوفه "5 شهداء هم ضابطان و3 ضباط صف، وإصابة ضابط بجروح".

وكانت تلك المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات السودانية عن ضبط خلية تابعة لتنظيم الدولة في البلاد.