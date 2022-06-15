الاحتلال الإسرائيلي يؤجل هدم منزل منفذ عملية ديزنغوف إلى ما بعد زيارة بايدن

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- إن الجيش قرر تأجيل هدم منزل الفلسطيني رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب، إلى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، خشية إشعال فتيل التصعيد.

وذكرت الإذاعة أن هدف الجيش هو تمرير زيارة بايدن من دون أحداث أمنية استثنائية مع الفلسطينيين، على حد تعبيرها.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيقوم بجولة في الشرق الأوسط يبدأها من إسرائيل يوم 13 يوليو/تموز المقبل، وتشمل رام الله والسعودية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن زيارة بايدن ستساعد على "دمج إسرائيل في الشرق الأوسط".

وقد استشهد الشاب الفلسطيني رعد حازم عقب تنفيذه عملية في شارع ديزنغوف بتل أبيب في السابع من أبريل/نيسان الماضي، أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين.