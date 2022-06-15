بعد تعليق بسبب عطل فني.. مطار جنيف يعلن استئنافا تدريجيا للرحلات

أعلن مطار جنيف استئنافا تدريجيا للرحلات بعد تعليقها لأكثر من ساعتين بسبب عطل فني.

وكانت خدمة المراقبة الجوية "سكاي غايد" -قد أعلنت في بيان- إغلاق المجال الجوي السويسري "حتى إشعار آخر" بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزيورخ.

وتحدث البيان عن عطل تقني حدث في "سكاي غايد" (المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية) الساعات الأولى من الصباح، مما سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية.

وقالت "سكاي غايد" في البيان إن الإغلاق سيسري حتى إشعار آخر، وإنها تعمل على إيجاد حل.