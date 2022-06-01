ضمت وزيرين مسلمين لأول مرة.. 10 نساء في الحكومة الأسترالية الجديدة

أدت الحكومة الأسترالية الجديدة اليمين القانونية اليوم الأربعاء، وضمت عددا قياسيا من النساء ووزراء من الأقليات الدينية والسكان الأصليين.

وقد اختار رئيس الحكومة أنتوني ألبانيز 23 وزيرا بينهم 10 نساء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة سلفه سكوت موريسون الليبرالية.

وأصبح وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، أول وزيرين مسلمين في الحكومة الاتحادية الأسترالية، وذلك في مراسم بالعاصمة كانبيرا.

كما أصبحت ليندا بورني، التي كانت ترتدي عباءة من جلد الكنغر، أول امرأة من السكان الأصليين تتولى وزارة السكان الأصليين في البلاد.

وضم التشكيل الوزاري ريتشارد مارلس نائب رئيس الوزراء الذي تولى حقيبة الدفاع إلى جانب بيني وونج الذي تولى منصب وزير الخارجية.

وكان ألبانيز قد قال يوم الثلاثاء إن حزب العمال سيحكم منفردا بعد حصوله على 77 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 151 مقعدا، مما يسمح له بتشكيل حكومة أغلبية دون دعم المستقلين والخضر الذين يركزون على قضايا المناخ.