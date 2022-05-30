بعد اغتيال عقيد إيراني.. إسرائيل تضع المنظومات الدفاعية في حالة تأهب وتحذر من السفر إلى تركيا

وضع سلاح الجو الإسرائيلي منظومات الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ على أهبة الاستعداد القصوى خشية من تنفيذ إيران هجمات انتقامية لاغتيال ضابط بالحرس الثوري الإيراني والمنسوب لإسرائيل، كما حذرت رعاياها من السفر إلى تركيا.

وكانت طهران قد اتهمت إسرائيل بالتورط في مقتل العقيد حسن صياد خدايي، الذي لقي حتفه الأسبوع الماضي عندما أطلق شخصان على متن دراجة نارية النار عليه أثناء قيادته سيارته، وتعهدت بالانتقام.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قرار تأهب المنظومات الدفاعية اتُخذ بعد تسريبات صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية، التي أكدت أن تل أبيب أبلغت الإدارة الأميركية بتبنيها الاغتيال.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن حالة التأهب تشمل منظومة القبة الحديدية وكل منظومة الدفاعات الجوية من نوع مقلاع داود وباتريوت وآرو حيتس.

كما حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مواطنيه الإسرائيليين من مغبة السفر إلى تركيا خشية تعرضهم لعمليات وصفها بالانتقامية من إيران على خلفية اغتيال خدايي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية مطلعة تحذيرات من السفر تشمل دول الجوار المحيطة بإيران ومنها أذربيجان والإمارات والبحرين.

وكانت إسرائيل قد رفعت من حالة التأهب في ممثلياتها وسفاراتها فضلا عن المراكز والكنس اليهودية.

وقد رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يشرف على جهاز المخابرات (الموساد)، التعليق على الاغتيال، لكن بينيت قال أمس الأحد إن طهران "ستدفع الثمن بالكامل" على التحريض على مهاجمة الإسرائيليين.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كشفت أن خدايي متهم بالمسؤولية عن محاولة اغتيال دبلوماسي إسرائيلي في نيودلهي عام 2012.

من جهته قالت قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي إن خدايي اغتيل على يد الصهاينة، وإن بلاده ستجعلهم يدفعون الثمن.

وأضاف -خلال لقاء مع عائلة القتيل- أن العدو في البيت الأبيض وتل أبيب كان يخطط لاغتيال خدايي منذ أشهر وسنوات، حسب تعبيره.

وأكد المسؤول الإيراني أن الرأي العام في بلاده يطالب بالانتقام من منفذي هذه العملية، وأن إيران ستنتقم لمقتل خدايي.