قصف إسرائيلي يستهدف جنوبي سوريا ولا حديث عن أضرار

استهدف قصف إسرائيلي فجر اليوم الاثنين المنطقة الجنوبية في سوريا وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وقالت سانا إن وسائط الدفاع الجوي تصدّت "لعدوان إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية"، من دون إشارة إلى الأضرار التي نجمت عن القصف.

ونشرت سانا عبر قناتها الرسمية على تليغرام صورا تظهر "صواريخ دفاع جوي في سماء دمشق"، وسُمِعت في العاصمة أصوات الانفجارات بوضوح.

وفي الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي شملت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، لكن وتيرتها باتت متسارعة في الأسابيع الأخيرة.

وقتل 3 جنود سوريين في 24 فبراير/شباط في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في محيط العاصمة دمشق. وفي الشهر ذاته، سجلت 4 هجمات جوية إسرائيلية داخل سوريا.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا مسلحا منذ عام 2011 تسبّب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.