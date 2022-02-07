بعد اتهامات من قبل الحوثيين.. التحالف يناقش مع مسؤولين أمميين قصف سجن في صعدة

قال مصدر في قوات التحالف الذي تقوده السعودية باليمن إنه سيتم استضافة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن لمناقشة ما سماها مزاعم الحوثيين بشأن حادث قصف سجن بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل التلفزيون السعودي عن المصدر قوله إنه وجّه الدعوة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في ‫اليمن والصليب الأحمر لزيارة التحالف.

وأكد التحالف التزامه بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية في عملياته العسكرية.

وكان الحوثيون قد اتهموا التحالف -الشهر الماضي- بشن غارات على مركز احتجاز في محافظة صعدة، وقالوا إنها أوقعت 70 قتيلا.

وأدانت الأمم المتحدة غارات التحالف وطالبت بإجراء تحقيقات سريعة في الهجوم.

من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مرافق تُستخدم للاحتجاز في محافظة صعدة باليمن، تعرضت لهجوم أسفر عن سقوط أكثر من 100 محتجز بين قتيل وجريح.





التحالف ينفي

وقد نفى التحالف استهداف مركز احتجاز في صعدة، وقال إنه سيطلع الأمم المتحدة والصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتقول الأمم المتحدة، إنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.