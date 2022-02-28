تطورات الحرب في أوكرانيا.. موسكو تطبق الحصار على ماريوبول وواشنطن توزع مشروع قرار للتصويت عليه في الجمعية العامة
واصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في أوكرانيا، وبينما كثفت الدول الغربية عقوباتها المالية على موسكو وأغلقت أجواءها أمام الطيران الروسي، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة لبحث الوضع في أوكرانيا اليوم الاثنين بناء على قرار من مجلس الأمن.
ومع دخول الحرب يومها الخامس، تتواصل المعارك الضارية وتتوالى الإدانات الغربية لموسكو.
وللاطلاع على تطورات اليوم الرابع (الأحد) من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا اضغط هنا.
وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الاثنين:
الجزيرة تحصل على نسخة من مشروع قرار وزعته الولايات المتحدة على الدول الأعضاء سيتم التصويت عليه بالجمعية العامة
- مشروع القرار يدين بأشد العبارات ما يصفه بالعدوان الروسي على أوكرانيا المخالف للمادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة
- مشروع القرار يطالب موسكو بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا والامتناع عن تهديد أي دولة عضو بالأمم المتحدة
- مشروع القرار يطالب روسيا بسحب جميع قواتها العسكرية بشكل فوري وكامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا
- مشروع القرار يؤكد التزام الدول الأعضاء بسيادة أوكرانيا ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا
- مشروع القرار يطالب روسيا بإلغاء قرار الاعتراف بدونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا على الفور ودون قيد أو شرط
- مشروع القرار يحث على التوصل لحل سلمي وفوري للنزاع بين روسيا وأوكرانيا عبر الحوار والمفاوضات والوساطة
- مشروع القرار يؤكد التزام الدول الأعضاء بسيادة أوكرانيا وحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا
وسائل إعلام روسية رسمية: المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني ما زالت مستمرة
مؤسسة النفط والغاز النرويجية إيكوينور: سنوقف استثماراتنا الجديدة في روسيا تمهيدا لترك مشاريعنا المشتركة هناك
وزيرة العدل السويسرية تعلن فرض عقوبات على 5 رجال أعمال روس مقربين من بوتين بمنعهم من السفر إلى سويسرا
إيه بي سي عن مسؤول بالبيت الأبيض: نقيم إعلان بوتين بشأن التأهب النووي ولا نرى سببا لتغيير مستويات تأهبنا
وسائل إعلام أوكرانية: انتهاء جولة المحادثات الروسية الأوكرانية قرب الحدود البلاروسية
وزير الخارجية الفرنسي: هناك تهديدات بحدوث فظائع خلال الهجوم العسكري الضخم الذي اختار بوتين شنه على أوكرانيا
إيتار تاس: وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلغي زيارته لجنيف بسبب حظر الطيران الأوروبي على الرحلات الروسية
وزارة الدفاع الروسية: العمل جار لإطباق الحصار على مدينة ماريوبل على بحر آزوف من جميع الجهات
وزارة الدفاع الروسية: ليست روسيا من بدأ الحرب في دونباس وأوكرانيا لكنها هي من ستنهيها
إيتار تاس: روسيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام شركات طيران من 36 دولة بما فيها فرنسا وألمانيا وإسبانيا وكندا
الخارجية الروسية تبلغ السفير الكندي أنها تحتفظ بحق الرد في حال إخفاق أوتاوا في حماية الدبلوماسيين الروس لديها
الخارجية الروسية تستدعي السفير الكندي للاحتجاج على ما وصفتها بالمظاهرات العدائية أمام السفارة الروسية بأوتاوا
وزير المالية الفرنسي: جمدنا كل أرصدة البنك المركزي الروسي التي تقدر بالمليارات والتأثيرات الآنية أصبحت ملحوظة
بوتين يصف الغرب بإمبراطورية الكذب بعد فرض العقوبات الغربية على روسيا
مسؤول أميركي: حظر التعامل مع البنك المركزي الروسي سيقوض قدرته على الوصول إلى مئات المليارات من الدولار
مسؤول أميركي: إذا استمرت بيلاروسيا في توفير الدعم للعدوان الروسي على أوكرانيا فستواجه العواقب
فورين بوليسي: روسيا تنشر مزيدا من قوات الاحتياط العسكرية في أوكرانيا وتعيد إمداد قواتها بالذخيرة والوقود
مسؤول أميركي: من مصلحة واشنطن وحلفائها تقويض قدرة روسيا على أن تكون مزودا رئيسيا للطاقة على المدى الطويل
مسؤول أميركي: علاقاتنا مع الحلفاء القائمة على الثقة والتضامن مهمة لاتخاذ قرارات جماعية ضد روسيا
مسؤول أميركي: إستراتيجيتنا هي جعل الاقتصاد الروسي يتراجع مادام بوتين يواصل حملته العسكرية في أوكرانيا
الخارجية الأميركية تعلن تعليق عمل السفارة الأميركية في العاصمة البيلاروسية مينسك
الخارجية الأميركية تجيز مغادرة الموظفين غير الأساسيين وعائلات الموظفين في السفارة الأميركية بموسكو
عمدة مدينة أكتيركا الأوكرانية: القوات الروسية تقصف بالقنابل الفراغية مخازن النفط في انتهاك لاتفاقية جنيف
بلومبيرغ: شركات الطيران الروسية تواجه خطر وقف التشغيل لأن العقوبات تهدد قدرتها على تمويل الطائرات المستأجرة
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا: جامعات أوروبية تطرد الطلبة الروس بسبب الوضع في أوكرانيا
منظمة العفو الدولية: الجيش الروسي أظهر استخفافا صارخا بأرواح المدنيين في أوكرانيا وبعض هجماته تعد جرائم حرب
وزير المالية الفرنسي: مجموعة السبع تعقد اجتماعا غدا بشأن العقوبات على روسيا وتطبيق حظر سويفت عليها
الدفاع الروسية: قوات الصواريخ الاستراتيجية وأسطولا الشمال والمحيط الهادئ والطيران الاستراتيجي في حالة تأهب.
الدفاع الروسية: شويغو أبلغ بوتين أن القوات المشرفة على الأسلحة النووية بدأت مناوبات معززة ضمن رفع حالة التأهب.
الداخلية الأوكرانية: عشرات القتلى في قصف لمدينة خاركيف.
وزارة الدفاع الأوكرانية: الرئيس زيلينسكي أعلن إنشاء وحدة جديدة باسم الفيلق الدولي.
بوريل: توجه روسيا لنشر معدات نووية في بيلاروسيا خطير للغاية.
وزارة الدفاع الأوكرانية: تلقينا طلبات من آلاف الأجانب للانضمام لمقاومة الاحتلال وحماية الأمن الدولي من بوتين.
بوريل: علينا التصدي للعدوان الروسي على أوكرانيا ولا يمكن السماح لدولة باستخدام القوة لانتهاك سيادة جيرانها
بوريل: علينا أن نحارب ضد العمل العدواني والاعتداء في أوكرانيا وبالنسبة لنا كأوروبيين هذا تهديد وجودي.
العقوبات اليابانية تشمل حظر الصادرات إلى الكيانات المرتبطة بالجيش الروسي والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.
مراسل الجزيرة: هجمات سيبرانية تستهدف مواقع تاس ونوفوستي وعدة صحف ووكالات أنباء روسية.
العقوبات اليابانية تشمل تجميد أرصدة 3 مصارف روسية في اليابان وإجراءات لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي.
اليابان تعلن فرض عقوبات على روسيا تشمل تجميد أرصدة شخصيات مرتبطة بالحكومة الروسية بمن فيهم الرئيس بوتين.
تعرض موقع وكالة الأنباء الروسية إيتار تاس للاختراق.
رئيس الوزراء الياباني يبلغ الرئيس الأوكراني عزم حكومته فرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.
رئيس الوزراء الياباني يبلغ الرئيس الأوكراني في اتصال هاتفي عزم حكومته فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي.
صحيفة الغارديان: الاتحاد الأوروبي يتوقع استلام طلب أوكرانيا لعضوية الاتحاد قريبا.
40 منظمة أهلية أوكرانية تدعو الدول الغربية لإقامة مناطق آمنة لحماية النازحين داخل أوكرانيا.
40 منظمة أهلية أوكرانية تدعو الدول الغربية لإقامة مناطق آمنة لحماية اللاجئين داخل أوكرانيا.
مراسل الجزيرة: دوي أصوات انفجارات قوية في المنطقة الشمالية من دونيتسك.
وزير خارجية بيلاروسيا: الرئيس لوكاشينكو يأمل في حل جميع القضايا المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية.
المتحدث باسم الحكومة الألمانية: العقوبات على روسيا لا تستهدف قطع العلاقات معها كليا.
البنك المركزي الروسي: بورصة موسكو لن تفتح اليوم.
وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المجلس الأوروبي: هناك آراء مختلفة بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا.
وزارة الدفاع الأوكرانية: القضية الرئيسية في المحادثات هي وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات من أوكرانيا.
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: فرار أكثر من 500 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة.
الخارجية الروسية: روسيا لا تفكر في استدعاء سفرائها من الدول الأوروبية.
دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية: قصف روسي مكثف على مواقع عدة في تشيرنيهيف.
دوي انفجارات شمالي دونيتسك وانقطاع تام لخدمة الإنترنت.
شركة الطيران الروسية "إيرفلوت": إلغاء رحلاتنا إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا والدومينيكان.
الكرملين: الرد على العقوبات الغربية سيكون بشكل ملائم ومنسجم مع مصالحنا.
انفصاليو دونباس: قواتنا سيطرت على مدينة ششاستيا الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.
وزارة الدفاع الأوكرانية: جنود روس استسلموا للجيش الأوكراني قرب مدينة زابورجيا جنوب شرقي البلاد.
وزارة الدفاع الأوكرانية: جنود روس استسلموا للجيش الأوكراني قرب مدينة زابورجيا جنوب شرق البلاد.
الأمين العام للناتو: مستعدون لعواقب اجتياح روسيا لأوكرانيا، وتحدثت مع رئيس ليتوانيا بشأن زيادة وجودنا الدفاعي في دول البلطيق ومستعدون لفعل المزيد.
أمين عام الناتو: عززنا وجودنا الدفاعي في منطقة البلطيق وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلفاء.
الانفصاليون في دونيتسك: قواتنا تقترب من ماريوبول وستتمكن قريبا من تطويق المدينة.
رويترز: نادي شالكه الألماني لكرة القدم يلغي شراكته مع غازبروم الروسية.
عمدة كييف: إنشاء مقر لتقديم المساعدات وتحويل محطات مترو الأنفاق كمأوى للمواطنين.
عمدة كييف: إلقاء القبض على العديد من الجماعات التخريبية في العاصمة.
وزارة الخارجية البلجيكية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى روسيا أو عبرها إلى أي دول أخرى.
وزارة الخارجية الإسبانية: نوصي جميع مواطنينا الراغبين في مغادرة روسيا بالقيام بذلك على الفور.
مستشار رئاسي أوكراني: بدء المحادثات مع روسيا.
وزير الخارجية القطري: نتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري في أوكرانيا ونؤكد أهمية احترام سيادتها وسلامة أراضيها.
رويترز عن الكرملين: العقوبات قوية ومؤلمة لكن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار.
الكرملين: بوتين سيركز اليوم على القضايا الاقتصادية، وسيلتقي مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي.
الكرملين: تزويد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالسلاح خطوة عدوانية ستكون لها تداعيات خطيرة.
الكرملين: المفاوضات الروسية الأوكرانية يجب أن تجري في جو هادئ وصامت ودون صخب.
ليتوانيا تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب بأوكرانيا.
الكرملين: قرار بوتين رفع تأهب قوات الرد الاستراتيجية جاء مباشرة بعد تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية.
الكرملين: العقوبات الغربية مهزلة وقصيرة النظر.
رئيس الوزراء الروسي: اتخذنا قرارات عدة لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات المتزايدة.
وزير المالية الروسي: نخطط لخفض خطة الاقتراض لعام 2022.
الرئيس الليتواني: أبلغت الأمين العام للنيتو بأهمية زيادة عدد قوات الحلف في ليتوانيا وحولها.
مستشار رئيس مكتب زيلنسكي: كييف تخضع لسيطرة قواتنا بالكامل والتقارير الروسية عن تطويق المدينة مزيفة.
مراسل الجزيرة: مجلس حقوق الإنسان يحدد يوم الخميس المقبل لمناقشة ملف أوكرانيا.
وزارة الخارجية البلجيكية: نؤيد وقفا فوريا لإطلاق النار في أوكرانيا للسماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة.
وزير المالية البريطاني: فرضنا عقوبات مالية على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.
رئيس الوزراء الأوكراني: كييف ستتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بموجب إجراء خاص.
أمين عام الناتو: تحدثت هاتفيا مع الرئيس الأوكراني وأثنيت على شجاعة شعبه وقواته المسلحة.
الناتو: الحلفاء يكثفون دعمهم لأوكرانيا بصواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات ومساعدات إنسانية ومالية.
زيلينسكي: روسيا تكبدت خسائر كبيرة ولا نعلم الهدف من هذه الخسائر الروسية كلها، و4500 جندي روسي قتلوا ولا تصدقوا المسؤولين في الجيش الروسي.
زيلينسكي: الدول الأوروبية تدرك أن الجيش الأوكراني يدافع عن أوروبا كلها، ونطلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على الفور.
زيلينسكي: سنفرج عن السجناء ذوي الخبرة العسكرية في حال أرادوا المشاركة في الحرب ضد الروس.
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الأمم المتحدة: 422 ألف أوكراني فروا جراء الحرب.
زيلينسكي يطالب بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على الفور، ويخاطب الجنود الروس قائلا: أنقذوا حياتكم وارحلوا.
الرئيس الأوكراني زيلينسكي: 16 طفلا قتلوا و45 جرحوا في الأيام الأربعة الماضية.
غوتيرش: لا يمكن أن نسمح للديكتاتورية بإلغاء حقوق الإنسان وسحقها، وقمع الأقليات وحرمانها من التحدث بلغاتها الأصلية وممارسة شعائرها الدينية ليس دليلا على القوة.
الرئيس الأوكراني: كل منا محارب في مكانه وأنا على يقين بأننا سننتصر.
مراسل الجزيرة: القوات الروسية تسيطر على مدينة بيردانسكا القريبة من ماريوبول على بحر آزوف.
الرئيس السويسري: ندعو روسيا إلى وقف حربها والانسحاب من الأراضي الأوكرانية والعمل على خفض التوتر، ومحاولات موسكو تبرير هجومها على أوكرانيا لا مصداقية لها ولا يوجد استفزاز يبرر ما قامت به.
الرئاسة الأوكرانية: الهدف الرئيسي من المحادثات مع روسيا هو وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية.
الرئاسة الأوكرانية: الوفد الأوكراني يصل إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع روسيا.
وكالة ريا نوفوستي الروسية: الوفد الأوكراني يصل إلى مكان المفاوضات في بيلاروسيا.
الروبل الروسي يواصل خسائره في بورصة موسكو وينخفض بنحو 28% خلال التعاملات إلى 119 مقابل اليورو.
وزير الدفاع البريطاني: تقارير عدة تردنا عن هروب الروس أو استسلامهم.
الداخلية الأوكرانية: قواتنا الإلكترونية اخترقت موقع الكرملين وقاعدة هواتفه أصبحت متاحة لنا الآن.
مراسل الجزيرة: بوريل سيزور الحدود بين مولدوفا وأوكرانيا هذا الأسبوع للاطلاع على أوضاع اللاجئين.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوت لصالح عقد جلسة طارئة بشأن أوكرانيا.
ممثل روسيا في مجلس حقوق الإنسان: الاتحاد الروسي لطالما طالب بالحوار البناء بشأن وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا.
رئيس وزراء بريطانيا: مصممون على فرض أشد الإجراءات الاقتصادية ضد بوتين بسبب حملته المقيتة على أوكرانيا.
بوريل: سنناقش الاحتياجات العاجلة وننسق بمساعدة غرفة تبادل المعلومات بإدارة طاقم الاتحاد الأوروبي العسكري.
بوريل: أدعو وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي اليوم للاجتماع لمناقشة تطورات الوضع على الأرض في أوكرانيا.
الداخلية الأوكرانية: الجيش الروسي يقصف مدينة إيزيوم في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا بقذائف الهاون.
هيئة الاتصالات وأمن المعلومات الأوكرانية: السيطرة على محطة الطاقة النووية في زابوروجيا كذبة روسية.
وزير الدفاع البريطاني: أنصح البريطانيين بعدم السفر للقتال في أوكرانيا وهناك طرق أخرى للمساعدة.
رئيس الوفد الروسي المفاوض: روسيا معنية بالتوصل لاتفاق بشكل سريع مع أوكرانيا ويجب أن يكون في مصلحة الطرفين.
بوليتكو عن مسؤول بالبنتاغون: أبلغنا الروس أن هناك حاجة لإنشاء قناة اتصال ولم نتلق أي رد.
رئيس الوفد الروسي المفاوض في بيلاروسيا: سنجلس الساعة 12 بالتوقيت المحلي مع الجانب الأوكراني
وزير الدفاع البريطاني: الروس ما زالوا يفشلون في تحقيق أهداف رئيسية والأوكرانيون يصدونهم في عدد من الجبهات.
رئيس وزراء لوكسمبورغ: سنزود أوكرانيا بالدعم العسكري اللازم من أسلحة مضادة للدبابات وعربات عسكرية.
وزارة الخارجية اللاتفية: البرلمان يوافق بالإجماع على السماح للمواطنين بالمشاركة في القتال بأوكرانيا.
وزارة الدفاع الروسية: قوات دونيتسك تتقدم 19 كيلومترا أخرى وتسيطر على منطقة فولنوفاكا بالكامل.
وزارة الدفاع التركية: أنقرة مستمرة في تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا ونبذل الجهود لإحلال السلام في المنطقة.
وزارة الدفاع التركية: اتصال هاتفي بين وزيري الدفاع التركي والأوكراني ناقشا خلاله التطورات الأخيرة في أوكرانيا.
وزير الخارجية الصيني: العقوبات الغربية على روسيا لن تحل المشكلة بل ستخلق مشكلات جديدة
هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية تقصف بكثافة المطارات العسكرية والمدنية والبنى التحتية
الانفصاليون في دونيتسك: القصف الأوكراني على مدينة غورلوفكا أدى إلى تضرر أنابيب غاز
الدفاع الروسية: دمرنا منذ بداية العمليات 1114 موقعا عسكريا و 314 دبابة ومدرعة و57 راجمة صواريخ و121 مدفعا
الانفصاليون في دونيتسك: قواتنا سيطرت على 17 بلدة خارج خط التماس
وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على مدينتي بيرديانسك وإنيرغودار غربي أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: بإمكان جميع المدنيين في كييف مغادرة المدينة عبر طريق كييف – فاسيلكوف السريع
وزارة الدفاع الروسية: الطيران الروسي يسيطر على كل أجواء أوكرانيا
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب عدم تعريض سلامة وأمن المواقع والمواد النووية في أوكرانيا للخطر
وزارة الدفاع البريطانية: الجزء الأكبر من القوات الروسية لا يزال على بعد أكثر من 30 كيلومترا شمالي كييف
رويترز: اليونان تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية: الطائرات الروسية تسقط قنابل على مبان سكنية في سارتانا.
وكالة الصحافة الفرنسية: الجيش الأوكراني يقول إن القوات الروسية أبطأت من وتيرة عدوانها على أوكرانيا.
الحكومة البريطانية: سنتخذ إجراءات ضد البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي ووزارة المالية.
الفاتيكان: مستعدون لتسهيل الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.
صحيفة يابان تايمز عن رئيس الوزراء: طوكيو ستفرض عقوبات على القادة الروس وستخصص مساعدات مالية طارئة لأوكرانيا.
زعيم الانفصاليين في دونيتسك: تعليق عملية التعبئة في دونيتسك إلى أجل غير مسمى.
ريا نوفوستي: الوفد الأوكراني دخل أراضي بيلاروسيا لبدء المفاوضات.
الانفصاليون في دونيتسك: 3 قتلى و 6 جرحى في قصف للقوات الأوكرانية على المدينة.
وكالة ريا نوفوستي الروسية: تعرض زعيم الانفصاليين في دونيتسك لإطلاق نار دون أن يصاب بأذى.
واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: بيلاروسيا تستعد لنشر جنود في أوكرانيا اليوم لدعم روسيا.
وكالة أنباء تاس الروسية: القوات الأوكرانية تقصف بشكل مكثف مدينة جورلوفكا في دونباس
الخارجية البيلاروسية: منصة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا جاهزة وننتظر وصول الوفود.
وكالة أنباء ريا نوفوستي: الوفد الروسي ينتظر الجانب الأوكراني لإجراء المفاوضات.
الانفصاليون في دونباس: الوضع يتفاقم على خط التماس في الإقليم بعد قصف القوات الأوكرانية للبنية التحتية المدنية.
نائب بالبرلمان الأوكراني: القوات الروسية لا تسيطر حتى الآن على أي من المدن الرئيسية.
تاس الروسية: البنك المركزي الروسي يقرر اليوم ما إذا كان سيفتح التداول في بعض القطاعات بأسواق البورصة
وزير الدفاع الأوكراني: الحرب أصبحت أوروبية ونصف دول أوروبا تمدنا بالأسلحة والمعدات.
صحيفة الغارديان: المملكة المتحدة تدرس حظر السفن الروسية من استخدام الموانئ البريطانية.
شركة ميتا: حذف 40 حسابا وهميا وصفحات ومجموعات على فيسبوك وإنستغرام كانت تستهدف أوكرانيا.
شركة ميتا: استخدام موقع فيسبوك لاختراق حسابات متحدثين عسكريين وسياسيين وشخصيات بارزة في أوكرانيا.
الدفاع الأوكرانية: روسيا تواصل استهداف مطارات عسكرية ومدنية ومنشآت الدفاع الجوي والبنية التحتية الحيوية.
الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تكبدت خسائر خلال محاولتها السيطرة على إيربين شمال كييف.
الدفاع الأوكرانية: محاولة الجيش الروسي السيطرة على مدينة إيربين شمال كييف باءت بالفشل.
رويترز عن وزير خارجية سنغافورة: سنفرض عقوبات وقيودا على الصادرات إلى روسيا.
رويترز عن الخارجية الكورية الجنوبية: سنمنع تصدير مواد استراتيجية إلى روسيا وسنطبق حظر نظام سويفت عليها.
مراسلة الجزيرة: وصول الوفد الروسي إلى بيلاروسيا الليلة الماضية للمشاركة في المفاوضات مع الوفد الأوكراني.
وكالة الأنباء الألمانية: بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على البنك المركزي الروسي.
رويترز: بايدن يجري اتصالات مع حلفاء واشنطن وشركائها صباح اليوم لتنسيق رد مشترك على الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وكالة الأنباء الأوكرانية: عدد القتلى الروس في المعارك في أوكرانيا ارتفع إلى 4500
وكالة الأنباء الأوكرانية: انطلاق مجموعة من المقاتلات من بيلاروسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية.
غوغل: تعليق خدمة "غوغل ماب" تم لدواعي السلامة بالتشاور مع جهات ميدانية في أوكرانيا
وزير الخارجية الأوكراني: وافقنا على إرسال وفد إلى الحدود البيلاروسية لنستمع إلى موسكو.
مراسل الجزيرة: اشتباكات في هذه الأثناء في الجهة الشمالية من كييف.
وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الأوكرانية قصفت رتلا عسكريا روسيا قرب منطقة ماكاريف على بعد 60 كلم من العاصمة كييف.
أعلنت الحكومة الكندية إرسال معدات عسكرية وقائية للجيش الأوكراني، مثل الخوذ والسترات الواقية من الرصاص، لكنها استبعدت مرة أخرى نشر قوات لمواجهة الجيش الروسي.
الحكومة البريطانية: جونسون أبلغ زيلينسكي أنه سيبذل كل جهد لوصول مساعدات لندن وحلفائها الدفاعية إلى أوكرانيا.
الاتحاد الأوروبي يوافق على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لثلاث سنوات دون مطالبتهم بتقديم طلب اللجوء أولا.
حشد عسكري روسي بطول 5 كيلو مترات على مشارف كييف
كشفت صور لأقمار صناعية بثتها شركة ماكسار (Maxar Technologies ) الأمريكية عن قافلة عسكرية روسية بطول 5 كيلو مترات تتجه نحو العاصمة كييف.
وحسب بيان الشركة، تضمن الحشد العسكري الروسي المئات من المركبات العسكرية، بينها دبابات ومركبات وقود ومدرعات ومدفعيات. وقال البيان أنّ القافلة العسكرية الروسية باتت على بعد 64 كيلو مترا من العاصمة كييف.
الفيفا يقرر حرمان روسيا من خوض المباريات الدولية على أرضها
السفارة الأميركية في موسكو: ننصح الرعايا الأميركيين بمغادرة روسيا فورا قبل وقف الرحلات الجوية التجارية
بلينكن: العقوبات المالية التي تفرضها اليابان على روسيا تعكس حزمنا في مجموعة الدول السبع إزاء وقف عدوان موسكو
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وخبراء من الدول الحليفة: الجيش الروسي تعثر في وقت مبكر من غزو أوكرانيا
مراسل الجزيرة: اندلاع اشتباكات ليلية في شمال العاصمة الأوكرانية كييف.
وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن مدينة أوديسا على البحر الأسود تتعرض لإطلاق نار.
مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في العاصمة كييف بعد سماع انفجار قوي.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد إن لديه شكوكا في صدق نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ما يتعلق بدخوله في مفاوضات مع أوكرانيا، لكنه أضاف أنه يوافق على ضرورة طرق كل السبل لإنهاء الحرب.
قالت شركة طيران إيروفلوت الروسية الأحد إنها ستلغي جميع رحلاتها إلى وجهاتها الأوروبية حتى إشعار آخر، بعد قرار كثير من الدول إغلاق مجالها الجوي احتجاجا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.