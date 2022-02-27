تطورات الحرب على أوكرانيا في يومها الرابع.. هدوء في كييف والقوات الروسية تدخل خاركيف وزيلينسكي سيفتح باب التطوع للأجانب

قررت الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، فصل بنوك روسية من نظام سويفت العالمي لتحويل الأموال، في تصعيد للعقوبات الغربية على روسيا التي تشن حربا عسكرية على جارتها أوكرانيا.

وتتواصل المعارك الضارية في مختلف الجبهات مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الرابع، فقد دوّت صفارات الإنذار في العاصمة كييف بعد تعرّضها لموجة جديدة من القصف الروسي.

سياسيا، من المتوقع أن يبحث وزراء الخارجية الأوروبيون -اليوم الأحد- التوصل إلى اتفاق جماعي على إرسال دعم مالي وعسكري إلى كييف، بالإضافة إلى رفع مستوى العقوبات الاقتصادية على روسيا لتشمل إغلاق الأجواء الأوروبية أمام الطيران الروسي.

بدورها، استدعت وزارة الخارجية اليونانية السفير الروسي في أثينا، بعد مقتل 10 مدنيين من أصل يوناني بقصف روسي قرب مدينة ماريوبل الأوكرانية.

وللاطلاع على تطورات اليوم الثالث (السبت) من الغزو الروسي على أوكرانيا، اضغط هنا.

وفي ما يأتي آخر التطورات لليوم الأحد (اليوم الرابع من الغزو الروسي):

منذ 41 ثانية

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تطلق مجددا صواريخ مجنحة على منشآت عسكرية أوكرانية من السفن والطائرات الحربية

مجلس إدارة الدولة في سومي شمال شرقي أوكرانيا: القوات الروسية تحاول اقتحام المدينة من جهة خيمبروم

منذ 3 دقائق

مراسلة الجزيرة: الانفصاليون في لوغانسك اخترقوا خط دفاع القوات الأوكرانية بعمق 52 كيلومترا منذ بداية العمليات

وزارة الدفاع الروسية: المتطرفون الأوكرانيون يستهدفون الأحياء السكنية ومدرسة في ضواحي مدينة ماريوبول

منذ 7 دقائق

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا ٣١ منظومة للدفاع الجوي من طراز أس 300 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

وزارة الدفاع الروسية: تدمير صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا أو" و223 دبابة و8 مقاتلات حربية

منذ 12 دقيقة

رويترز: زيلينسكي يقول إنه سيفتح باب التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا

منذ 14 دقيقة

مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجار في كييف بعد دقائق من إطلاق صفارات الإنذار

منذ 21 دقيقة

رئيس مجلس إدارة الدولة في خاركيف: لا صحة لاستسلام جنودنا ونخوض قتالا عنيفا ضد القوات الروسية في المدينة

وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على مطار شورنوبايفكا قرب خيرسون جنوب أوكرانيا

منذ 23 دقيقة

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 975 منشأة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية

منذ 33 دقيقة

رويترز: وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها تحاصر مدينة خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا

منذ 41 دقيقة

السفير الأوكراني في النمسا: قتال عنيف يدور داخل مدينة خاركيف

منذ 57 دقيقة

رويترز: مستشار وزير الداخلية الأوكرانية يقول إن القوات الروسية تدخل مدينة خاركيف

رئيس مجلس إدارة الدولة في خاركيف: القوات الروسية دخلت المدينة ويتم التعامل معها

عمدة مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا: المدينة خاضعة بالكامل لسيطرة القوات الأوكرانية رغم وجود مجموعات تخريبية

منذ ساعة

هيئة مراقبة الطاقة النووية الأوكرانية: قصف روسي يصيب مخزنا لحفظ النفايات النووية في كييف لحظة وجود عمال داخله

منذ ساعة

وزير الدفاع الأوكراني: 72 ساعة من المقاومة لم نتوقف أبدا بل واصلنا القتال ضد المحتل الروسي

منذ ساعة

رئيس الإدارة المدنية لمدينة سومي شرق كييف: مقتل 6 أوكرانيين بينهم طفلة في الهجوم الروسي على أوختيركا

منذ ساعة

نائب رئيس بلدية كييف: العاصمة شهدت اشتباكات عدة مع الجماعات التخريبية خلال الليل





منذ ساعتين

نائب رئيس بلدية كييف: الوضع في العاصمة هادئ والمدينة تحت السيطرة الأوكرانية

منذ ساعتين

رويترز: شركة غوغل تقول إنها ستمنع نشر الإعلانات الخاصة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية

منذ ساعتين

مراسل الجزيرة: قصف يستهدف مستودعات في حي فاسلكيف في العاصمة الأوكرانية كييف

منذ ساعتين

وسائل إعلام محلية: رئيس الوزراء الأوكراني يطالب شركتي باي بال ورايكوتن بوقف خدمات الدفع الإلكتروني في روسيا

منذ 3 ساعات

وزراء خارجية رابطة دول آسيان: نؤمن بأنه ما يزال هناك مجال لحوار سلمي لمنع خروج الوضع عن السيطرة في أوكرانيا

وزراء خارجية رابطة دول آسيان: نعرب عن قلقنا العميق إزاء الأعمال العدائية المسلحة في أوكرانيا

منذ 3 ساعات

مجلس إدارة نظام سويفت: نجري التحضيرات للامتثال للتعليمات القانونية الخاصة بالعقوبات على روسيا

مجلس إدارة نظام سويفت: محادثاتنا مع السلطات الأوروبية تتناول تفاصيل الكيانات الروسية الخاضعة للإجراءات الجديدة

مجلس إدارة نظام سويفت: نستعد للامتثال للتعليمات القانونية الجديدة الخاصة بالعقوبات المالية على روسيا

منذ 3 ساعات

المسؤولون عن نظام "سويفت": نستعد لتطبيق التعليمات القانونية الجديدة الخاصة بالعقوبات المالية على روسيا.

منذ 4 ساعات

وكالة الأنباء الأوكرانية: القوات الأوكرانية أسقطت 7 مروحيات، و4 طائرات، ودمرت رتلا عسكريا روسيا

هيئة مراقبة الطاقة النووية الأوكرانية: قصف روسي يصيب مخزنا لحفظ النفايات النووية في كييف لحظة وجود عمال داخله

منذ 4 ساعات

سي إن إن (CNN): روسيا دفعت بمعدات عسكرية ثقيلة إلى داخل الحدود الأوكرانية خلال هذه الليلة، أكثر من الليلتين الماضيتين.

بيان لرئاسة الوزراء الماليزية: رئيس الوزراء يستنكر بشدة تصعيد الصراع في أوكرانيا، ويدعو كل الأطراف إلى الحوار.

منذ 4 ساعات

واشنطن بوست عن بيان على فيسبوك: 10 آلاف موظف روسي في مجال تكنولوجيا المعلومات، يطالبون بوقف الحرب على أوكرانيا.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: السلطات الأوكرانية تتهم القوات الروسية بتفجير أنبوب غاز في بلدة دانيلكفا في خاركوف.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: وكالة الأنباء الرسمية الأوكرانية تتحدث عن مقتل امرأة وجرح 60 مدنيا، بقصف على مبنى سكني بخاركوف.

منذ 5 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات كبيرة في العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 6 ساعات

رئيس وزراء أوكرانيا: ممتنون للحزمة الجديدة من العقوبات المالية التي فرضت على روسيا.

منذ 6 ساعات

مراسل الجزيرة: اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في الجهتين الشمالية والغربية من العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 6 ساعات

إن بي سي (NBC) عن مسؤول أميركي: المصارف الروسية الخاضعة لعقوبات سابقة، سيتم النظر في فصلها من نظام سويفت أولا.

منذ 6 ساعات

إن بي سي (NBC) عن مسؤول أميركي: معظم المصارف العالمية ستتوقف عن التعامل مع البنوك الروسية التي فصلت من نظام سويفت.

منذ 6 ساعات

مصادر للجزيرة: قصف مخزن للوقود في مدينة كاسلييف جنوب العاصمة الأوكرانية كييف.

منذ 7 ساعات

السفارة الروسية في اليونان: ننفي تورط الجيش الروسي في قصف مدنيين يونانيين في منطقة دونباس الأوكرانية.

منذ 8 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: سنواصل العمل معا لضمان أن يدفع بوتين ثمن عدوانه.

منذ 8 ساعات

جونسون: اتخذنا إجراءات مع شركائنا لإبعاد روسيا عن النظام العالمي، بما في ذلك إخراج بنوك روسية من نظام سويفت.

منذ 8 ساعات

سي إن إن (CNN) عن مسؤول دفاعي: العملية الروسية تواجه مقاومة شديدة، وتعاني من ضعف واضح في خطوط الإمداد.

منذ 8 ساعات

سي إن إن عن مسؤول دفاعي: روسيا لم تحقق بعد تفوقا جويا على أوكرانيا، ولا تزال تواجه أنظمة دفاعها الجوي.

منذ 8 ساعات

سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: أداء الدفاعات الجوية الأوكرانية كان أفضل مما توقعته الاستخبارات الأميركية.

منذ 8 ساعات

سي إن إن عن مسؤولين أميركيين: القوات الروسية تعاني من خسائر فادحة في الأفراد والعتاد والطائرات، أكثر من المتوقع.

منذ 8 ساعات

بيان مشترك: نلتزم بالعمل ضد الأفراد والكيانات التي تدعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

منذ 8 ساعات

بيان مشترك: ملتزمون بفرض إجراءات تمنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطاته الأجنبية.

منذ 8 ساعات

بيان: أميركا وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، تفصل بنوكا روسية من نظام سويفت.

منذ 8 ساعات

وكالة نوفوستي: السفير الفنلندي لدى الولايات المتحدة أعلن أن بلاده ستغلق أجواءها أمام الخطوط الجوية الروسية.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: إطلاق نار كثيف في مناطق من العاصمة كييف.

منذ 9 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية: سننسق مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لفصل بنوك روسية من نظام سويفت.

منذ 9 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية: إجراءاتنا ستمنع الأثرياء الروس من استخدام أموالهم داخل الأسواق المالية الأوروبية.

منذ 9 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعمل على شل قدرة بوتين على تمويل آلته الحربية.

منذ 9 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعمل على تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي، مما يجعل من المستحيل له تسييل أرصدته.

منذ 9 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية: عدد من البنوك الروسية ستفصل من نظام سويفت المصرفي العالمي.

منذ 9 ساعات

الخارجية اليونانية: استدعاء السفير الروسي في أثينا بعد مقتل 10 مدنيين من أصل يوناني بقصف روسي قرب ماريوبل.

منذ 9 ساعات

الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون طلب من نظيره البيلاروسي -في اتصال هاتفي- إخراج القوات الروسية من أراضي بلاده.

منذ 9 ساعات

نائبة أوكرانية: الساعة المقبلة قد تكون صعبة في العاصمة كييف.

منذ 9 ساعات

رئيس الوزراء اليوناني: مقتل 10 مدنيين من أصل يوناني قرب مدينة ماريوبل جنوب أوكرانيا، جراء غارة روسية.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: السلطات الأوكرانية تطلب من سكان العاصمة كييف النزول إلى الملاجئ بسبب غارات محتملة.

منذ 9 ساعات

مراسل الجزيرة: دوي انفجارات في أوبولون وهوستوميل وبوتشا وبورشياهيفك قرب كييف.

منذ 9 ساعات

بلومبيرغ عن خبراء: فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي قد يؤدي إلى انهيار كامل للنظام المالي في روسيا.

منذ 9 ساعات

وزير النقل الألماني: أمرت بالإعداد لإغلاق المجال الجوي الألماني أمام الطائرات الروسية.

منذ 9 ساعات

فايننشال تايمز: واشنطن تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي، لمنع موسكو من الوصول إلى احتياطياتها الأجنبية.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: وزراء الخارجية الأوروبيون يبحثون الأحد التوصل إلى اتفاق جماعي على إرسال دعم مالي وعسكري إلى كييف.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: وزراء الخارجية الأوروبيون يبحثون الأحد خطوة إغلاق الأجواء الأوروبية أمام الطيران الروسي.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: وزراء الخارجية الأوروبيون يبحثون الأحد توحيد القرار بشأن إغلاق نظام سويفت المصرفي أمام روسيا.

منذ 10 ساعات

إدارة مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية: ندعو السكان لقضاء الليلة في الملاجئ، تحسبا لضربات صاروخية روسية.

منذ 10 ساعات

الرئاسة الفرنسية: سنرسل مزيدا من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، وشحنات وقود.

منذ 10 ساعات

الرئاسة الفرنسية: جزء من عقوباتنا على روسيا تشمل نظام سويفت المصرفي الدولي، وتجميد أصول لشخصيات روسية.

منذ 10 ساعات

الرئاسة الفرنسية: سنشدد العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

منذ 10 ساعات

مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة: طلبت عقد جلسة طارئة للجمعية العامة، لأن روسيا منعت مجلس الأمن من التحرك.

منذ 10 ساعات

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية كييف.