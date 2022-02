تطورات الحرب على أوكرانيا في يومها الرابع.. هدوء في كييف والقوات الروسية تدخل خاركيف وزيلينسكي سيفتح باب التطوع للأجانب

قررت الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، فصل بنوك روسية من نظام سويفت العالمي لتحويل الأموال، في تصعيد للعقوبات الغربية على روسيا التي تشن حربا عسكرية على جارتها أوكرانيا.

وتتواصل المعارك الضارية في مختلف الجبهات مع دخول العملية العسكرية الروسية يومها الرابع، فقد دوّت صفارات الإنذار في العاصمة كييف بعد تعرّضها لموجة جديدة من القصف الروسي.

سياسيا، من المتوقع أن يبحث وزراء الخارجية الأوروبيون -اليوم الأحد- التوصل إلى اتفاق جماعي على إرسال دعم مالي وعسكري إلى كييف، بالإضافة إلى رفع مستوى العقوبات الاقتصادية على روسيا لتشمل إغلاق الأجواء الأوروبية أمام الطيران الروسي.

بدورها، استدعت وزارة الخارجية اليونانية السفير الروسي في أثينا، بعد مقتل 10 مدنيين من أصل يوناني بقصف روسي قرب مدينة ماريوبل الأوكرانية.

وللاطلاع على تطورات اليوم الثالث (السبت) من الغزو الروسي على أوكرانيا، اضغط هنا.

وفي ما يأتي آخر التطورات لليوم الأحد (اليوم الرابع من الغزو الروسي):

منذ 41 ثانية

منذ 3 دقائق

منذ 7 دقائق

منذ 12 دقيقة

رويترز: زيلينسكي يقول إنه سيفتح باب التطوع للأجانب من خارج أوكرانيا

منذ 14 دقيقة

مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجار في كييف بعد دقائق من إطلاق صفارات الإنذار

منذ 21 دقيقة

منذ 23 دقيقة

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 975 منشأة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية

منذ 33 دقيقة

رويترز: وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها تحاصر مدينة خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا

منذ 41 دقيقة

السفير الأوكراني في النمسا: قتال عنيف يدور داخل مدينة خاركيف

🚨🇺🇦🇷🇺 Russian soldiers entered Kharkiv. Six of their cars drove through Alekseevka, a microdistrict in the north of the city.

Cars with the letter Z headed towards the Pobeda metro station. #Ucrania #Kyiv #Putin #Russia #Rusia #Ukraine #BREAKING #ULTIMAHORA pic.twitter.com/hVjaMVHlum

— Larc News (@larcplaylive) February 27, 2022