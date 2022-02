شاهد.. مظاهرات حول العالم تضامنا مع أوكرانيا والشرطة الروسية تعتقل متظاهرين مناهضين للحرب

تظاهر نشطاء في الميادين العامة وخارج مقرات السفارات الروسية في عدة مدن حول العالم -الخميس والجمعة- للتنديد بغزو أوكرانيا، بينما اعتُقل أكثر من ألفٍ حاولوا الاحتجاج في روسيا.

وقال مراسل الجزيرة في نيويورك إن مواطنين أوكرانيين وأميركيين من أصول أوكرانية تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للمطالبة بدور أكبر للمنظمة في التصدي للهجوم الروسي على أوكرانيا.

كما رفع حشد من عدة مئات من المتظاهرين علما ضخما لأوكرانيا في التايمز سكوير بمانهاتن في قلب نيويورك.

Protesters in New York and Chicago gathered to rally in support of Ukraine on Thursday, following Russia’s commencement of a full-scale military invasion. pic.twitter.com/kDwNvBpDeY

— CBS News (@CBSNews) February 25, 2022