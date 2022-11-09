أكسيوس: الفوز الكاسح للجمهوري حاكم فلوريدا يضعه في مسار تصادمي مع ترامب

يتوقع موقع أكسيوس الأميركي (Axios) أن يعزز انتصار حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس المدوي على الديمقراطي تشارلي كريست، موقعه كمنافس رئاسي ويضعه في مسار تصادمي مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي يعتزم الترشح للرئاسة مرة أخرى في 2024.

وقال الموقع في تقرير له إن الفوز الكبير والواسع هو استعراض هائل للقوة ضد ترامب، ورفع سهم ديسانتيس الذي ظل يتصاعد خلال هذا العام.

ونسب إلى كين غريفين العضو البارز بالحزب الجمهوري تصريحا الأسبوع الماضي قال فيه إنه سيدعم ديسانتيس في عام 2024، مشيرا إلى أنه قد "حان الوقت للانتقال إلى الجيل التالي".





وعلق الموقع بأن التنافس الصامت بين ديسانتيس وترامب يسير في مسار تصادمي. وقد أطلق ترامب نار سخريته مرتين الأسبوع الماضي على حاكم فلوريدا، بما في ذلك وصفه بـ (رون المقدس- Sanctimonious) في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

والتزم ديسانتيس، بدوره، الصمت وقدم عرضا في الانتخابات تفوق على أداء ترامب في عامي 2016 و2020، وكان ذلك رد فعل مدمرا على سخرية ترامب.

وأمس الثلاثاء قال ترامب لقناة فوكس نيوز عن ديسانتيس "أعتقد أنه إذا ركض فقد يؤذي نفسه بشدة. أعتقد حقا أنه قد يؤذي نفسه بشدة.. أود أن أخبرك بأشياء عنه لن تكون جيدة، أعرف عنه أكثر من أي شخص آخر، ربما بخلاف زوجته".