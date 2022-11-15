لماذا تقتني ساعة آبل وهاتف آيفون؟ النشطاء يسألون لافروف بعد مهاجمته الإعلام الغربي

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإعلام الغربي بعد نشره أخبارا تثير القلق بشأن صحته، وذلك خلال ترؤسه وفد بلاده في قمة العشرين التي عقدت في جزيرة بالي الإندونيسية، لكن ما لفت انتباه النشطاء العرب هو اقتناء وزير الدبلوماسية الروسية ساعة آبل وهاتف آيفون، وكلاهما يعد رمزا للثقافة الغربية.

والحكاية بدأت عندما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن مسؤولين في إندونيسيا تأكيدهم أن لافروف غادر المستشفى بعد "فحوص" في مستشفى سانغلا في جزيرة بالي حيث نقل لإجراء فحوص طبية بعد تعرضه لوعكة صحية في قلبه.

ولكن بعد نشر الوكالة الأميركية هذا الخبر، قامت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بنشر فيديو للافروف وهو يجلس في شرفة الفندق بكل أريحية ويرتدي "الشورت"، وسألته عن الأخبار المنشورة المتعلقة بصحته، فهاجم الصحفيين الغربيين، وقال إنهم ينشرون أخبارا غير صحيحة منذ 10 سنوات عن صحة الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف لافروف أن الأخبار المتعلقة بصحته غير صحيحة، داعيا الصحفيين الغربيين إلى تحري الدقة في نقل الأخبار ونقلها بأكثر من رأي وليس فقط ما يريده الغرب، حسب قوله.

ولم يفوت الوزير الروسي فرصة مشاركته في القمة من دون أن يهاجم الإعلام الغربي، حيث قال مخاطبا الوفود المشاركة في القمة "أشكركم على مشاعركم بشأن صحتي. الحديث عن إسعافي في بالي خبر مزيف جديد لوسائل الإعلام الغربية".

لكن المنصات العربية كان لها رأي آخر، وبدأت تسأل لافروف عن سبب انتقاده الغرب وهو يرتدي ساعة آبل ويستخدم هاتف آيفون؟ فكتب ياسر الخضر "لافروف يستخدم ساعة آبل الأميركية تساعدك على قياس ضغط الدم لأن حرب أوكرانيا كلها ترفع السكر وضغط الدم على مدار الساعة".

ولفت ياسر حجازي إلى أن استخدام لافروف أجهزة آبل يعني اختراقه من قبل أميركا، فقال "آيفون وساعة آبل صناعة أميركية، يعني كل مكالمات وزير خارجية روسيا وكل المعلومات وعلاقاته العامة واتصالاته مراقبة من المخابرات الأميركية، وأبسط التفاصيل داخل بيته مكشوفة".

بدوره، رأى إيلي نيكولاس أن استخدام لافروف أجهزة أميركية دليل على قوة الولايات المتحدة، فغرد "أهم شي يحاربوا أميركا بساعة وتلفون آيفون iPhone صحيح أنه أميركا أقوى دولة بالعالم حتى خصومها ما بيستغنوا عن التكنولوجيا تبعها".

أما نجاح أحمد فقد سخرت من وجود آيفون أمام لافروف، وقالت إنه اختراع سوري، فغردت "أي شو الغريب بالموضوع؟ صاحب فكرة آبل هو أصله سوري وكلنا منعرف ال أبو علي لافروف وجماعته بيحبو السوريين والعكس صحيح".

في المقابل، يرى حتو المحمداوي أن أجهزة آيفون صناعة صينية مما يعني أنهم في المعسكر نفسه، فكتب "الساعة والموبايل الآيفون مصنوعة في الصين، والعالم اليوم أغلبه توجهه إلى معسكر الصين وروسيا".

ورغم الضجة التي أثيرت حول وزير خارجية روسيا، فيبدو أنه نجح في مهمته؛ إذ لم تصدر إدانة من القمة لبلده روسيا التي تخوض حربا ضد أوكرانيا.