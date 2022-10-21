آخرهم تراس وبينهم خليفة هتلر ورئيس لبناني.. هؤلاء أقل زعماء العالم بقاء في الحكم

حطمت ليز تراس الرقم القياسي لأقصر رؤساء الوزراء حكما في تاريخ بريطانيا، حيث اضطرت لتقديم استقالتها بعد 45 يوما فقط، وبذلك انتزعت اللقب من جورج كانينغ الذي حكم 119 يوما قبل أن يموت بمرض السل عام 1827.

لكن هذه المدة التي قضتها تراس في الحكم قد تعد طويلة إذا ما قورنت بفترات زعماء آخرين في العالم، تقاس بالساعات لا بالأيام.

وفيما يلي عدد من أقصر رؤساء الدول والحكومات حكما في العالم، مع استثناء الملوك والأباطرة، الذين يقال إن بينهم من اعتلى العرش لنحو 20 دقيقة فقط، وهو لويس التاسع عشر ملك فرنسا.

المكسيك

أقصر الرؤساء حكما على الأرجح هو رئيس المكسيك بيدرو لاسكورين الذي تولى المنصب لنحو 45 دقيقة فقط، في 19 فبراير/شباط من عام 1913، إثر انقلاب عسكري.

ولم تتسع هذه الدقائق إلا ليوقع لاسكورين اسمه الكامل، بيدرو خوسيه دومينغو دي لا كالزادا مانويل ماريا لاسكورين باريديس، على بضع وثائق رسمية.

وجاء اختيار لاسكورين -الذي كان عمدة مكسيكو سيتي- لهذا الدور من أجل شرعنة انتقال السلطة من الرئيس فرانشيسكو ماديرو إلى قائد الانقلاب الجنرال فيكتوريانو هويرتا.

ألمانيا

يعد جوزيف غوبلز أقصر المستشارين حكما في تاريخ ألمانيا. فقد تولى غوبلز -الذي كان وزير الدعاية النازية- منصب المستشار لمدة ليلة واحدة فعليا، عقب انتحار الزعيم النازي أدولف هتلر في 30 أبريل/نيسان 1945 وفق الرواية الشائعة.

ولم يلبث غوبلز أن أقدم هو وزوجته ماغدا على الانتحار بعدما قاما بتسميم أولادهما الستة.

مصر

تعد الحكومة الثانية لرئيس الوزراء المصري أحمد نجيب الهلالي من أقصر الحكومات عمرا، إذ اضطرت لتقديم استقالتها بعد أقل من 24 ساعة من تكليفها، عندما أطاحت حركة الضباط الأحرار بحكم الملك فاروق في يوليو/تموز 1952، لتكون هذه آخر حكومة في العهد الملكي.

الأرجنتين

انهار اقتصاد الأرجنتين عام 2001 بعدما أعلنت الدولة إفلاسها حين تخلفت عن سداد ديون خارجية بلغت قيمتها 93 مليار دولار.

وأدى ذلك إلى عاصفة سياسية جعلت 5 رؤساء يتعاقبون على حكم البلاد خلال أقل من أسبوعين.

أستراليا

اشتهرت أستراليا بفترات حكم قصيرة جدا لعدد من قادتها، من أبرزهم رئيس الوزراء فرانك فورد الذي تولى المنصب لمدة 8 أيام فقط في عام 1945.

إيطاليا

تعد إيطاليا نموذجا لافتا في أوروبا من حيث قصر أعمار حكوماتها عبر التاريخ. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 عرفت إيطاليا 68 حكومة، أي بمعدل حكومة واحدة كل عام تقريبا.

وأقصر حكوماتها عمرا هي الحكومة الأولى لجوليو أندريوتي في عام 1972 حيث استمرت 9 أيام فقط.

لبنان

يعد الرئيس التاسع للدولة اللبنانية، رينيه معوض من أقصر الزعماء حكما، فقد شغل هذا المنصب لمدة 17 يوما فقط حتى اغتياله في 22 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1989.

ويعد معوض أول رئيس للبنان بعد اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية، وقد قتل جراء تفجير استهدف موكبه.