رام الله- يعود بنا تفجّر الأحداث في فلسطين منذ شهور، واشتدادها في أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى مسلسل طويل من الوقائع المهمة والكبرى والدموية أحيانا في هذا الشهر، والتي شهدتها البلاد أو تأثرت بها تاريخيا بخاصة في القرن الأخير وإبان النكبة.

فمن تحرير القدس في 1187م، إلى إضراب فلسطين التاريخي في 1936، فمجزرة المسجد الأقصى عام 1990، وهبّة القدس في 2015، وإلى اليوم، ما زال أكتوبر/تشرين الأول يتجدد في الذاكرة.

هنا أبرز أحداث شهر أكتوبر/تشرين الأول في فلسطين، مع الإشارة إلى وجود كثير من الوقائع التي لا يتسع المجال لذكرها، ومنها اقتحامات الأقصى في موسم الأعياد اليهودية المرتبط بهذا الشهر، وما ينتج عنه من مواجهات سنويا:

كيف انتهى أعظم إضراب في التاريخ ؟ | فلسطين

في رسالته الشهيرة إلى القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الأولى ٢٧ مارس ١٩٨٨، حذر الشهيد أبو جهاد من تكرار ما حصل بعد "النداء المشؤوم الذي وجهه حكام العرب للشعب الفلسطيني في ثورة ١٩٣٦ لإنهاء الانتفاضة والاضراب العام"

فما قصة هذه النداء؟1⃣ pic.twitter.com/XYl0cgwqvr — The Palestinian Archive الأرشيف الفلسطيني (@palestinian_the) October 10, 2022

1 أكتوبر/تشرين الأول

1937: الحكومة البريطانية تحلّ "اللجنة العربية العليا" و"المجلس الإسلامي الأعلى" وهما أعلى تمثيل فلسطيني في ذلك الوقت، وتعتقل مئات الفلسطينيين وتبعد العشرات منهم، وذلك بعد اغتيال أحد قادتها العسكريين.

الحكومة البريطانية تحلّ "اللجنة العربية العليا" و"المجلس الإسلامي الأعلى" وهما أعلى تمثيل فلسطيني في ذلك الوقت، وتعتقل مئات الفلسطينيين وتبعد العشرات منهم، وذلك بعد اغتيال أحد قادتها العسكريين. 1948: "الهيئة العربية العليا" تصدر إعلان استقلال فلسطين، ومما جاء فيه "نحن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة، نعلن هذا اليوم الواقع في الثامن من ذي القعدة سنة 1367 هـ الموافق أول تشرين الأول أكتوبر سنة 1948 استقلال فلسطين كلها".

"الهيئة العربية العليا" تصدر إعلان استقلال فلسطين، ومما جاء فيه "نحن أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة، نعلن هذا اليوم الواقع في الثامن من ذي القعدة سنة 1367 هـ الموافق أول تشرين الأول أكتوبر سنة 1948 استقلال فلسطين كلها". 1985: طائرات إسرائيلية تقصف ضاحية "حمام الشط" في تونس حيث مقر منظمة التحرير الفلسطينية، وتوقع 68 شهيدا، بينهم 18 تونسيا.

طائرات إسرائيلية تقصف ضاحية "حمام الشط" في تونس حيث مقر منظمة التحرير الفلسطينية، وتوقع 68 شهيدا، بينهم 18 تونسيا. 1997: إسرائيل تطلق سراح زعيم حركة "حماس" الشيخ أحمد ياسين، في صفقة قام بها ملك الأردن الملك حسين بن طلال، مقابل إطلاق عملاء حاولوا اغتيال القيادي في حركة "حماس" خالد مشعل في عمان آنذاك.

إسرائيل تطلق سراح زعيم حركة "حماس" الشيخ أحمد ياسين، في صفقة قام بها ملك الأردن الملك حسين بن طلال، مقابل إطلاق عملاء حاولوا اغتيال القيادي في حركة "حماس" خالد مشعل في عمان آنذاك. 2000: فلسطينيو 48 ينظمون مظاهرات واسعة رفضا لاقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية وقتئذ، أرئيل شارون، للمسجد الأقصى، أسفرت عن 13 شهيدا.

فلسطينيو 48 ينظمون مظاهرات واسعة رفضا لاقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية وقتئذ، أرئيل شارون، للمسجد الأقصى، أسفرت عن 13 شهيدا. 2015: عملية إطلاق نار نفذتها مجموعة فلسطينية بمستوطنة "إيتمار" شرقي نابلس بشمال الضفة، تؤدي إلى قتل ضابط إسرائيلي وزوجته، وشكلت شرارة هبّة واسعة شهدت سلسلة حوادث دعس وطعن وإطلاق نار ضد أهداف إسرائيلية.

2 أكتوبر/تشرين الأول

1187: فتح المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس، وحرروه من الصليبيين.

فتح المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس، وحرروه من الصليبيين. 1920: المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل يفتح سجلات بيع أراضي فلسطين لليهود، وذلك بعد 3 سنوات من صدور وعد بلفور.

المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل يفتح سجلات بيع أراضي فلسطين لليهود، وذلك بعد 3 سنوات من صدور وعد بلفور. 1937: الثورة الفلسطينية الكبرى تتجدد بعد شهور من تعليق أطول إضراب شهدته البلاد ودام شهورا، واستمرت حتى نهاية عام 1939.

3 أكتوبر/تشرين الأول

1938: وقعت معركة طبريا واستمرت 5 ساعات قتل المهاجمون الفلسطينيون فيها 19 شخصًا ما بين جنود بريطانيين ورجال عصابات صهاينة، وانسحبوا سالمين.

– لقطه جوية التقطت بواسطة طائرة MIG-21 #مصرية 🇪🇬،خلال احدى عمليات الاستطلاع الجوي يوم 16 اكتوبر وتظهر فيها أكوام جثث الصـ_H_اينه قد قتلوا في احدى الضربات الجوية في #سيناء، كان قائد المقاتلة في تلك الصورة هو اللواء طيار "ممدوح حشمت" أحد ابطال الاستطلاع الجوي خلال حرب أكتوبر ..✌️🇪🇬 pic.twitter.com/ABGquSlNmD — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) October 16, 2022

6 أكتوبر/تشرين الأول

1973: شنّت كل من مصر وسوريا في وقت واحد حربا على إسرائيل سميت "حرب أكتوبر" أو "حرب العاشر من رمضان".

7 أكتوبر/تشرين الأول

2002: استشهد 14 فلسطينيا وجرح 147 في توغل قامت به قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



8 أكتوبر/تشرين الأول

1990: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق المصلين في المسجد الأقصى أدت إلى استشهاد 30 فلسطينيا وجرح أكثر من 150 آخرين.

9 أكتوبر/تشرين الأول

1981: اغتيال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ماجد أبو شرار بقنبلة وضعت تحت سريره في أحد فنادق روما.

10 أكتوبر/تشرين الأول

1936: نداء الملوك والأمراء العرب الداعي إلى وقف الإضراب العام في فلسطين، الذي بدأ في 20 أبريل/نيسان من العام نفسه.

نداء الملوك والأمراء العرب الداعي إلى وقف الإضراب العام في فلسطين، الذي بدأ في 20 أبريل/نيسان من العام نفسه. 1956: قوة إسرائيلية مدعومة بالطائرات تهاجم مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية وتقتل 70 من سكانها.

قوة إسرائيلية مدعومة بالطائرات تهاجم مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية وتقتل 70 من سكانها. 1993: قرار بإنشاء السلطة الفلسطينية من قبل المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماع له في تونس.

11 أكتوبر/تشرين الأول

1994: كتائب القسام في الضفة الغربية تختطف الجندي الإسرائيلي نحشون فاكسمان لمبادلته بأسرى، حتى اقتحم الجيش الإسرائيلي مكان الاحتجاز، وقتل الجندي الأسير ومحتجزيه في جنوب رام الله.

12 أكتوبر/تشرين الأول

2017: توقيع اتفاق للمصالحة وإنهاء الانقسام بين فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية، من دون تنفيذه.

13 أكتوبر/تشرين الأول

1933: انطلاق مظاهرة القدس الكبرى بعد دعوة القيادة الفلسطينية إلى الاحتجاج على أوضاع البلاد في ظل الانتداب البريطاني.

انطلاق مظاهرة القدس الكبرى بعد دعوة القيادة الفلسطينية إلى الاحتجاج على أوضاع البلاد في ظل الانتداب البريطاني. 2016: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تتخذ قرارًا ينفي أي علاقة أو رابط تاريخي أو ديني أو ثقافي لليهود بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.

14 أكتوبر/تشرين الأول

1952: الجيش الإسرائيلي، تحت قيادة أرييل شارون، يهاجم قرية قِبية، بشمال غرب رام الله، ويقتل 67 فلسطينيا ويصيب العشرات، ويهدم 41 منزلا.

الجيش الإسرائيلي، تحت قيادة أرييل شارون، يهاجم قرية قِبية، بشمال غرب رام الله، ويقتل 67 فلسطينيا ويصيب العشرات، ويهدم 41 منزلا. 1974: وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار رقم 3210 الذي نص على دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في مناقشتها.

16 أكتوبر/تشرين الأول

1986: إسقاط طائرة إسرائيلية جنوبي لبنان، واعتقال قائدها رون أراد ثم اختفائه منذ ذلك الحين.

17 أكتوبر/تشرين الأول

1948: منظمات يهودية بقيادة موشي ديان تهاجم قرية المجدل وتبيد عائلات بأكملها، في مجزرة أسفرت عن مقتل 200 من الرجال والنساء والأطفال.

منظمات يهودية بقيادة موشي ديان تهاجم قرية المجدل وتبيد عائلات بأكملها، في مجزرة أسفرت عن مقتل 200 من الرجال والنساء والأطفال. 2001: اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زائيفي في مدينة القدس على يد مجموعة فلسطينية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

18 أكتوبر/تشرين الأول

1948: احتلال مدينة بئر السبع جنوب فلسطين بعد مقاومة عنيفة ومجزرة لم يُعرف عدد الشهداء فيها.

احتلال مدينة بئر السبع جنوب فلسطين بعد مقاومة عنيفة ومجزرة لم يُعرف عدد الشهداء فيها. 2011: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل للأسرى بين حركة حماس والاحتلال، أفرجت حماس بموجبها عن جندي الاحتلال جلعاد شاليط (أسر في 2006) مقابل 1027 أسيرا فلسطينيا، وأطلقت الحركة عليها اسم "صفقة وفاء الأحرار".

22 أكتوبر/تشرين الأول

1973: مجلس الأمن الدولي يصدر قراره رقم 338 الذي يقضي بوقف إطلاق النار بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

24 أكتوبر/تشرين الأول

2001: مجزرة بيت ريما، قرب رام الله، استشهد فيها 16 فلسطينيا وجُرح العشرات بالرصاص الإسرائيلي.



26 أكتوبر/تشرين الأول

1994: وقع الأردن مع إسرائيل معاهدة سلام بينهما في وادي عربة بحضور الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون.

وقع الأردن مع إسرائيل معاهدة سلام بينهما في وادي عربة بحضور الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون. 1995: اغتيال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي فتحي الشقاقي في مالطا على يد جهاز الموساد الإسرائيلي.

27 أكتوبر/تشرين الأول

1933: استشهاد موسى كاظم الحسيني أبرز قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية، إثر إطلاق النار عليه في مظاهرة كبرى بعد صلاة الجمعة في مدينة حيفا.

28 أكتوبر/تشرين الأول

1948: هجوم العصابات الصهيونية على قرية الصفصاف قرب صفد شمال فلسطين، أسفر عن نحو 70 شهيدًا.

هجوم العصابات الصهيونية على قرية الصفصاف قرب صفد شمال فلسطين، أسفر عن نحو 70 شهيدًا. 1974: القمة العربية في الرباط تقر بالإجماع الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني.

29 أكتوبر/تشرين الأول

1948: هاجمت العصابات الصهيونية قرية الدوايمة غرب مدينة الخليل وقتلت أكثر من 500 من أهلها.

هاجمت العصابات الصهيونية قرية الدوايمة غرب مدينة الخليل وقتلت أكثر من 500 من أهلها. 1956: الجيش الإسرائيلي يقتل 49 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في قرية كفر قاسم في منطقة المثلث المحتلة عام 1948.

الجيش الإسرائيلي يقتل 49 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في قرية كفر قاسم في منطقة المثلث المحتلة عام 1948. 1956: بدء العدوان الثلاثي الإسرائيلي البريطاني الفرنسي على مصر، الذي أدى إلى احتلال قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.



30 أكتوبر/تشرين الأول

1948: وقعت مجزرة قرية "عيلبون" (شمال) التي أعدمت فيها العصابات الصهيونية 14 فلسطينيا وهجّر أهلها شمالا إلى لبنان.

وقعت مجزرة قرية "عيلبون" (شمال) التي أعدمت فيها العصابات الصهيونية 14 فلسطينيا وهجّر أهلها شمالا إلى لبنان. 1948: في قرية الحولة (شمال) جمعت العصابات الصهيونية نحو 70 فلسطينيا ممن ظلوا في القرية خلال النكبة وأطلقت عليهم النار.

في قرية الحولة (شمال) جمعت العصابات الصهيونية نحو 70 فلسطينيا ممن ظلوا في القرية خلال النكبة وأطلقت عليهم النار. 1991: انعقاد "مؤتمر السلام في الشرق الأوسط" بمدينة مدريد وبحضور أطراف الصراع ورعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي كرعاة للمؤتمر.

31 أكتوبر/تشرين الأول