الجيش الأميركي: قواتنا في قاعدة إماراتية اضطرت للاختباء خلال الهجوم الحوثي على أبو ظبي

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن قواتها في الإمارات اضطرت للاحتماء في مخابئ محصنة الاثنين الماضي، بسبب تهديد محتمل من هجوم شنته جماعة الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم القيادة الوسطى ويليام أوربان في بيان إن حالة التأهب في قاعدة الظفرة بأبو ظبي استمرت نحو نصف ساعة، بدءا من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي من مساء الاثنين، حيث شملت إمكانية استخدام المخابئ بناء على تهديد محتمل.

وأضاف البيان أنه "في الساعة 9:27 مساء تم إخطار الطيارين بأن معدات الحماية ستكون متاحة خلال 5 دقائق، واستمر ذلك لمدة 24 ساعة"، مؤكدا أن كل شيء تم بمهنية وانضباط.

وسبق أن أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هجمات على أبو ظبي بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وأسفرت عن اندلاع حريقين في صهاريج نفطية لشركة أبو ظبي النفطية وفي منطقة الإنشاءات بمطار أبو ظبي، كما أدت الهجمات إلى مقتل 3 مدنيين، وإصابة 6 آخرين.

ويذكر أنه عام 2019 بث الحوثيون مقطع فيديو قالوا إنه يعود لاستهدافهم منشآت في مطار أبو ظبي الدولي عام 2018 بطائرة مسيرة، بيد أن الإمارات نفت تعرّض المطار لأي هجوم، وقالت إن الحادث الذي وقع بالمطار تسببت فيه مركبة إمدادات.