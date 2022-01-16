سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن غربي إيران ومسؤول أمني يؤكد أنها أصوات رعد

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد بسماع دوي انفجارات قوية في مدن غربي البلاد، من بينها كرمانشاه وهمدان وسنندج، وتضاربت الأنباء بشأن الأسباب، فيما صرح مسؤول أمني بأنها أصوات ناتجة عن الرعد.

وقال المساعد الأمني في وزارة الداخلية الإيرانية مجيد ميراحمدي إن تحقيقات الجهات الأمنية كشفت أن الأصوات التي سمعت الليلة الماضية في عدة محافظات إيرانية ناتجة عن الرعد والبرق، نافيا التقارير الإخبارية المتداولة حول أسباب هذه الأصوات.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده قد قال قبل ساعات إنه "لم تتضح بعد أسباب أصوات الانفجارات غربي البلاد"، مضيفا أنه تم التواصل مع المعنيين للتحقق مما حدث.

كما نقلت وكالة أنباء فارس عن حاكم بلدة أسد آباد بمحافظة همدان قوله إن "صوتا مروعا" سمع قرابة منتصف الليل، لكن مصدره لم يتضح بعد، مضيفا أنه "في البداية ساد اعتقاد بأن الصوت ناجم عن عواصف رعدية بسبب الأحوال الجوية، لكن هذا الاحتمال تم استبعاده".

وترددت الأنباء عن مواطنين أنه سُمع دوي الانفجارات في مدن كرمانشاه وسنندج وهمدان وكامياران وجوانرود وباوه وثلاث باباجاني.

وقال موقع "ركنا" الإخباري الإيراني على الإنترنت إن "شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل ودفعت الناس لمغادرة منازلهم".

أما وكالة صابرين نيوز فذكرت أن الأصوات نجمت عن "مناورة للدفاع الجو الإيراني لاختبار أنظمة دفاع جديدة".

وفي الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي سُمع دوي انفجار بالقرب من منشأة نطنز النووية، ثم قال الدفاع الجوي الإيراني بعد الحادث إنه اختبر أحد الأنظمة الصاروخية في المنطقة، لكن وكالة أنباء فارس غير الرسمية تحدثت آنذاك عن تدمير طائرة مسيرة مجهولة.