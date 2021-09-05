الرئيس الإسرائيلي يكشف عن لقائه ملك الأردن قبل أسبوع

كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أمس السبت عن لقاء عقده مع ملك الأردن عبد الله الثاني، في عمان الأسبوع الماضي.

وأوضح هرتسوغ -في مقابلة مع قناة كان الإسرائيلية- أن الاجتماع عقد بدعوة من الملك عبد الله، وبالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لبيد.

وأضاف أنه بحث القضايا الإستراتيجية بين الجانبين خلال الاجتماع "الدافئ" وقال إن "الأردن بلد مهم للغاية، أنا أحترم الملك عبد الله، فهو زعيم عظيم ولاعب إقليمي مهم". ومنصب الرئيس في إسرائيل اعتباري حيث إنه مجرد من السلطات التنفيذية.

يأتي الكشف عن الاجتماع بعد نحو شهرين من لقاء سري آخر بين الملك وبينيت، أنهى سنوات من الجمود الدبلوماسي بين الجانبين في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

يُذكر أن عمّان وتل أبيب أبرمتا اتفاقية "وادي عربة" للسلام عام 1994.