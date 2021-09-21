قالت مصادر محلية للجزيرة إن الحوثيين سيطروا اليوم الثلاثاء على مديريتي عين وبيحان في محافظة شبوة شرقي ‫اليمن.

وذكرت المصادر أن مسلحي جماعة الحوثي توغلوا اليوم إلى مركز مديرية عين شمال غرب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة وفرضوا سيطرتهم عليها.

وأوضحت المصادر نفسها أن الحوثيين يشنون هجوما واسعا منذ أيام تجاوزوا خلاله خطوط دفاع الجيش في بيحان العليا. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الحكومة اليمنية بشأن هذه التطورات.

وتبعد مديرية بيحان حوالي 200 كيلومتر عن عتق عاصمة المحافظة. ولهذه المديرية أهمية إستراتيجية كونها تقع على الطريق الرئيسية بين محافظتي شبوة ومأرب.

اتهامات للحكومة

ونشر مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر دوريات عسكرية للحوثيين داخل مديريتي عين وبيحان، متهمين قيادة الشرعية بـ"التخاذل".

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن عدد من سكان المحافظة أن رجال القبائل في بعض القرى قاوموا الحوثيين، إلا أن الغلبة كانت للقوات الكبيرة التي حشدتها الجماعة.

في السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن هناك اشتباكات تدور في أجزاء من مديرية عسيلان بالمحافظة، وسط تقدم كبير للحوثيين.

وقد سبق أن سيطر الحوثيون على مناطق عدة في محافظة شبوة النفطية، وتمكنت قوات الحكومة بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية من استعادة تلك المواقع مطلع عام 2018.

ويأتي تقدم الحوثيين في شبوة تزامنا مع احتفالهم اليوم بالذكرى السابعة لسيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014.