مداهمات في جنين.. الاحتلال يواصل البحث ويبث رواية جديدة عن مكان الأسيرين المطاردين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات التمشيط في أنحاء مختلفة لاعتقال الأسيرين المطارَدين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، وقد تداول الإعلام الإسرائيلي رواية جديدة بشأن مواقعهما المحتملة، وذلك بعد أن تمكنت أجهزة الاحتلال من القبض على 4 آخرين فروا جميعهم من سجن جلبوع.

وقالت قناة كان الإسرائيلية التابعة لهيئة البث الرسمية مساء أمس الاثنين، إن لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية ما سمتها "معلومات دقيقة" تفيد بأن أحد الأسيرين يوجد حاليا في الضفة الغربية المحتلة، أما الآخر فما يزال في إسرائيل.

ووفقا للقناة، فقد جرى البحث منذ صباح الاثنين عن أحد الأسيرين في مرج بن عامر (عيميق يزرعئيل) ضمن حدود مدينة حيفا (شمال).

وكثفت القوات الإسرائيلية عمليات التمشيط في منطقة الجدار الفاصل بمدينة أم الفحم (شمال) تجاه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، علما بأن المسافة بين أم الفحم وجنين حوالي 25 كيلومترا.

وقالت القناة إن الأمن الإسرائيلي يعتقد أن الأسير الموجود في إسرائيل سيحاول خلال الساعات القليلة المقبلة العبور إلى الضفة الغربية.





وفي وقت سابق، أشارت رواية إسرائيلية أخرى إلى أن الأسيرين كممجي ونفيعات تمكنا من الوصول للضفة الغربية ومخيم جنين.

وحذر ناشطون فلسطينيون من تداول الرواية الإسرائيلية بشأن وجود الأسيرين في جنين والانسياق وراءها، بسبب أنها قد تستهدف طمأنة الأسرى لرصد تحركاتهم.

وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، فرّ 6 أسرى فلسطينيون من سجن جلبوع الشديد الحراسة (في منطقة بيسان)، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، قبل أن يعاد اعتقال 4 منهم الجمعة والسبت الماضيين.

والأسرى الستة هم زكريا الزبيدي، ومحمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، ومناضل نفيعات، وأيهم كممجي.

تطورات في جنين

وداهمت قوات الاحتلال أمس الاثنين منزلي الأسيرين كممجي ونفيعات في محافظة جنين، وقالت عائلة نفيعات إن أكثر من 30 دورية وآلية عسكرية إسرائيلية حاصرت المنزل وقامت بتفتيشه واستجواب أفراد العائلة، كما حذر عناصر المخابرات الإسرائيلية عائلة نفيعات من التواصل مع نجلها المطارد وتقديم أي مساعدة له.

وفي خضم هذه الحملة، أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية إطلاق نار من قبل مجهولين على حاجز الجلمة التابع لقوات الاحتلال بالقرب من جنين، دون أن تتضح الملابسات.

شاهد: "لحظة إطلاق النار صوب حاجز الجلمة شمال شرق جنين، قبل قليل".#فلسطين pic.twitter.com/Rbl9zrl0eV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 13, 2021

في غضون ذلك، قالت ‎هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة السجون الإسرائيلية نفذت خلال الأيام الماضية بحق الأسرى إجراءات عقابية وتنكيلية في مختلف المعتقلات، وأوضحت أن هذه الإجراءات ما زالت مستمرة بشكل ممنهج ومضاعف.

وقالت الهيئة في بيان إن 1380 أسيرا في السجون الإسرائيلية سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على عمليات القمع بحقهم منذ أن تمكن الأسرى الستة من الفرار.