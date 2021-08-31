بعد انتهاء الانسحاب الأميركي.. طالبان تهنئ الأفغان بالنصر وتريد علاقات جيدة مع واشنطن والعالم

هنّأت حركة طالبان الأفغان بالنصر بعد انسحاب آخر جندي أميركي، وقالت إنها تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، في حين قالت واشنطن إنها ستستخدم وجودها ومقدراتها في قطر لإدارة دبلوماسيتها في أفغانستان للمرحلة القادمة.

ففي تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء من مدرج مطار كابل بعد ساعات من سيطرة مقاتلي الحركة عليه، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد "نهنئ أفغانستان؛ إنه نصر لنا جميعا".

وأضاف أن "الهزيمة الأميركية درس كبير لغزاة آخرين"، مؤكدا أن الحركة تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم، وأنها ترحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعا.

كما قال مجاهد -في تصريحات للجزيرة من داخل مطار كابل الدولي- إن الحركة مشغولة الآن بتأمين المطار وتشغيله، مشيرا إلى أنها تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن تشغيل المنشأة التي كانت خاضعة للقوات الأميركية.

وكان مجاهد قال قبيل ذلك -في تغريدة على تويتر- إن آخر جندي أميركي انسحب من مطار كابل، مضيفا أن أفغانستان نالت استقلالها كاملا، حسب تعبيره.

من جهته، قال الناطق باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم إن الحركة بعد الانسحاب الأميركي تدخل مرحلة جديدة.

وأضاف نعيم -في اتصال مع الجزيرة- أن المرحلة القادمة ستكون صعبة، وأن المسؤولية فيها ستكون على عاتق جميع أطياف الشعب وعلى المجتمع الدولي ودول المنطقة.

كابل شهدت إطلاق نار وألعاب نارية ابتهاجا بالانسحاب الأميركي (الأوروبية)

احتفالات في أفغانستان

وقد شهدت أفغانستان الليلة الماضية احتفالات واسعة عقب خروج آخر جندي أميركي من أراضيها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الألعاب النارية وإطلاق الرصاص في سماء أفغانستان.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عناصر حركة طالبان وهم يتجولون في ساحات مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابل.

الجيش الأميركي قال إن قائد الفرقة 82 المحمولة جوا اللواء كريس دوناهيوي كان آخر عسكري أميركي يغادر أفغانستان (الأوروبية)

انسحاب آخر جندي

وكان قائد القيادة الأميركية الوسطى كينيث ماكينزي الليلة الماضية أعلن نهاية الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وانتهاء المهمة العسكرية في هذا البلد، التي دامت نحو 20 عاما.

وقال ماكينزي -خلال مؤتمر صحفي- إن آخر طائرة أميركية غادرت أجواء أفغانستان، مشيرا إلى أن جهود الإجلاء ستتم الآن عبر الطرق الدبلوماسية، متوقعا استمرار الاتصالات مع حركة طالبان من بلاده وبقية دول العالم.

وأكد انتهاء المرحلة العسكرية من مهمة الإجلاء في أفغانستان، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية ستقود جهود المرحلة المقبلة.

وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية إن انسحاب قوات بلاده لا يعني حرمان الأميركيين والأفغان من فرصة مغادرة أفغانستان، مضيفا أن حركة طالبان لم تكن على علم بتوقيت استكمال القوات الأميركية لانسحابها من مطار كابل.

وأشار ماكينزي إلى أن الولايات المتحدة اختارت الإبقاء على توقيت خروج قواتها في حيز محدود للغاية.

وقد نشرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صورة لآخر جندي أميركي يغادر أفغانستان، وهي للواء كريس دوناهيو قائد الفرقة 82 المحمولة جوا في الجيش الأميركي.

ويأتي الانسحاب بعد عمليات إجلاء مكثفة تواصلت لأكثر من أسبوعين، ورغم ذلك لا يزال هناك المئات من الرعايا الغربيين الذي لم تتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من إجلائهم.





إدارة الدبلوماسية

وفي كلمة له بمناسبة اكتمال الانسحاب الأميركي من أفغانستان، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستستخدم وجودها ومقدراتها في قطر لإدارة دبلوماسيتها في أفغانستان للمرحلة القادمة.

وشكر بلينكن كلا من قطر وتركيا على جهودهما لإبقاء مطار كابل مفتوحا.

وعن مستقبل علاقة الولايات المتحدة مع حكومة تقودها طالبان، قال بلينكن إن ذلك سيعتمد بالدرجة الأولى على المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، وعلى سلوك طالبان في المرحلة المقبلة.

بالتزامن، قال البيت الأبيض إنه لا يوجد موعد نهائي للأميركيين المتبقين في أفغانستان، الذين يريدون مغادرتها.

وأضاف البيت الأبيض -في تغريدة على تويتر- أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقود جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين لتأمين خروج الأميركيين أو الأجانب، أو الأفغان المتعاونين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد طلب من وزير خارجيته قيادة التنسيق المستمر مع الشركاء الدوليين لضمان مرور آمن لأي أميركي أو أفغاني أو من الرعايا الأجانب ممن يرغبون مغادرة أفغانستان.

وقال بايدن -في بيان نشره البيت الأبيض- إن إنهاء المهمة العسكرية كان أفضل سبيل لحماية أرواح الجنود، وتأمين خروج المدنيين الذين يريدون مغادرة أفغانستان في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وأكد أن طالبان قدمت تعهدات بشأن الممر الآمن، وأن العالم سيلزمها بالوفاء بالتزاماتها.

وكشف أنه سيلقي خطابا اليوم الثلاثاء يوضح فيه قرار عدم تمديد وجود القوات في أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس/آب.