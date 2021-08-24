التحالف: تدمير مسيرة مفخخة للحوثيين استهدفت السعودية

أعلن التحالف العربي اليوم الثلاثاء تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف العربي الذي تقوده الرياض، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأفاد البيان أن الدفاعات الجوية للتحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي تجاه منطقة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

‏وأضاف البيان أن جماعة الحوثي مستمرة في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف الأحد الماضي تدمير مسيرة مفخخة للحوثيين في خميس مشيط نفسها.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف -الذي تقوده المملكة في اليمن- بإحباط هذه الهجمات.

ويشهد اليمن منذ نحو عدة سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جانب، والحوثيين المسيطرين على محافظات من بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014 من جانب آخر.