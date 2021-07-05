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سياسة|يمن

بعد معارك مع الحوثيين.. الجيش اليمني يسيطر على مديرية الزاهر

تخوض المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء اليمنية حرب استنزاف مفتوحة ضد مليشيات الحوثيين (الجزيرة)
تخوض المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء اليمنية حرب استنزاف مفتوحة ضد مليشيات الحوثيين (الجزيرة)
5/7/2021

سيطر الجيش اليمني والمقاومة الشعبية على مركز مديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط البلاد، بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثيين.

وقالت مصادر محلية للجزيرة "الجيش اليمني المدعوم بقوات المقاومة الشعبية سيطر على مركز مديرية الزاهر، بعد معارك مع الحوثيين".

وقد سيطرت القوات الحكومية على مواقع للحوثيين بالمديرية -كما تذكر هذه المصادر- بعد اشتباكات أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، كما استولت على أسلحة وذخائر بينها 3 عربات مدرعة.

وبحسب المصادر نفسها، فقد توجهت قوات الجيش والمقاومة باتجاه مدينة البيضاء (عاصمة المحافظة) بعد تحرير تلك المواقع لاستكمال تحريرها من قبضة الحوثيين.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أفراد الجيش والمقاومة تمكنوا من استعادة مركز مديرية الزاهر بعد معارك ضارية مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسط تكبيرات الأهالي وزغاريد النساء".

‏وأضاف -في تغريدة على تويتر- باستعادة مركز مديرية الزاهر ومنطقتي الجماجم والغيلمة، تصبح مديرية الزاهر محررة بالكامل، في الوقت الذي استعاد فيه الجيش والمقاومة منطقتي الخلوة والروضة باتجاه عاصمة محافظة البيضاء.

والجمعة، أطلقت القوات الحكومية عملية عسكرية واسعة تحت اسم "النجم الثاقب" لتحرير محافظة البيضاء، وسط البلاد، الواقعة في معظمها تحت سيطرة الحوثيين.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80% من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ولهذا النزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف بقيادة السعودية عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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