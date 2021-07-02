البث الحي
سياسة|مصر

أيمن نور يعلن عن اختراق هاتفه عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي

السياسي المصري قال إنه يعتزم إرسال البيانات إلى مختبر كندي متخصص لتحديد الجهة المنفذة للاختراق واتخاذ الإجراءات القانونية

السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور (الجزيرة)
السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور (الجزيرة)
2/7/2021-|آخر تحديث: 3/7/202112:46 AM (مكة المكرمة)

أعلن زعيم حزب "غد الثورة" المصري أيمن نور عن تلقيه إخطارات عديدة بتعرض هاتفه لاختراق من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"(Pegasus).

وقال السياسي المصري المقيم بالخارج والمرشح الرئاسي السابق -أمس الخميس- في تغريدة على تويتر عنونها بوسم "فضيحة تجسس" إن شركة بريطانية وجهة أميركية ومختبر كندي أبلغوه بقيام جهة استخباراتية باختراق هاتفه منذ 1 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح أن ذلك تم "من خلال شفرة ماكرة وبرنامج بيغاسوس لشركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية والمبيع لأجهزة استخباراتية عربية".

وأضاف أنه جارٍ إرسال البيانات إلى مختبر كندي لتحديد جهة الاختراق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أول مرة تم الكشف فيها عن برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" عام 2016، وذلك عند الكشف عن ثغرة تم استغلالها من قبل برنامج تجسس متطور للغاية لاختراق هاتف الناشط الإماراتي أحمد منصور، وقد قاد هذا الاختراق إلى اعتقال منصور وسجنه حتى يومنا هذا.

ونهاية العام الماضي، كشف البرنامج التحقيقي "ما خفي أعظم" على شاشة الجزيرة عن أدلة وتفاصيل حصرية بشأن عمليات اختراق هواتف نشطاء وإعلاميين للتجسس عليهم من خلال ثغرات اختراق إلكترونية متطورة غير معهودة، في مقدمتها عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

بالأدلة والبراهين.. ما خفي أعظم يكشف عن تسريبات شركات تجسس إسرائيلية ويشعل مواقع التواصل

تفاعل رواد مواقع التواصل في الدول العربية مع وسم ما خفي أعظم بعد بثّ الجزيرة تحقيقا يكشف عن اختراق هواتف إعلاميين وناشطين، وتسريبات عن استثمار إماراتي كبير في شركات إسرائيلية تنتج تقنيات التجسس.

من برنامج: بلا حدود

أيمن نور: لهذه الأسباب لم تنجح ثورة يناير والحال سيكون أفضل بوجود بايدن

قال زعيم حزب “غد الثورة” المصري أيمن نور إن ثورة بناير التي قام بها المصريون قبل 10 سنوات لم تنجح ولكنها لم تفشل بعد، معتبرا أن هناك تحولا لم يتم، ولكن هناك تغيير حقيقي ونجاحات جزئية حدثت بالفعل.

المزيد من سياسة

بوليتيكو: مع تقدم طالبان.. إلى متى يمكن أن تصمد السفارة الأميركية في كابل؟

الولايات المتحدة تقول إنها ستكمل سحب قواتها من أفغانستان في سبتمبر/أيلول المقبل (رويترز)

تحذير أممي من مجاعة تهدد الآلاف ودعوات لجبهة تيغراي لقبول وقف إطلاق النار

الأمم المتحدة تقول إن الأرقام عن انتشار المجاعة في تيغراي صارت مخيفة (رويترز)

فرنسا تستأنف العمليات العسكرية مع مالي وتعلن مقتل واعتقال قياديين بتنظيم الدولة

جندي فرنسي من قوات الدعم والإسناد بعملية برخان في إنداكي بمالي (رويترز)

الدبيبة والمشري ينتقدان نتائجه.. الأمم المتحدة تعلن فشل الحوار الليبي بجنيف في الاتفاق على القاعدة الدستورية

الأكثر قراءة

كاتب فرنسي يحلل أسباب استمرار نظام الأسد رغم المعارضة الواسعة ضده

التدخلات العسكرية لروسيا وإيران وحزب الله وتضامن العلويين والسيطرة المطلقة لأسرته على الدولة أسباب أسهمت في بقاء نظام الأسد (رويترز)

مفاوضات صعبة ومستمرة.. هل فُصّلت القاعدة الدستورية ليترشح حفتر ونجل القذافي؟

سيف الإسلام القذافي (يمين) وخليفة حفتر قد يستفيدان من بنود في القاعدة الدستورية تسمح بترشحهما (وكالات)

خطة للنوم والغذاء لتبدو أقل من عمرك الحقيقي في شهرين فقط

الغذاء ونمط الحياة يؤديان إلى انخفاض العمر البيولوجي بمقدار 3.23 سنوات (بيكسابي)

ماذا يحدث لجسمك إذا لم تأكل السمك مدة شهر كامل؟