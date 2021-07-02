أيمن نور يعلن عن اختراق هاتفه عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي

السياسي المصري قال إنه يعتزم إرسال البيانات إلى مختبر كندي متخصص لتحديد الجهة المنفذة للاختراق واتخاذ الإجراءات القانونية

أعلن زعيم حزب "غد الثورة" المصري أيمن نور عن تلقيه إخطارات عديدة بتعرض هاتفه لاختراق من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"(Pegasus).

وقال السياسي المصري المقيم بالخارج والمرشح الرئاسي السابق -أمس الخميس- في تغريدة على تويتر عنونها بوسم "فضيحة تجسس" إن شركة بريطانية وجهة أميركية ومختبر كندي أبلغوه بقيام جهة استخباراتية باختراق هاتفه منذ 1 يونيو/حزيران الماضي.

وأوضح أن ذلك تم "من خلال شفرة ماكرة وبرنامج بيغاسوس لشركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية والمبيع لأجهزة استخباراتية عربية".

#فضيحة_تجسس

شركة بريطانيه،وجهه امركيه،ومختبر كندي، أبلغوني اليوم،بقيام جهه استخباراتية،باختراق هاتفي منذ٦/١

عبر شفرة ماكره وبرنامج #بيجاسس

لشركةn.s.o الاسرائيليه والمباع لأجهزه استخباراتية العربيه

جاري إرسال البيانات لمختبر كندي لتحديد جهةٍ الاختراق لاتخاذ الاجراءات القانونية — Ayman Nour (@AymanNour) July 1, 2021

وأضاف أنه جارٍ إرسال البيانات إلى مختبر كندي لتحديد جهة الاختراق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أول مرة تم الكشف فيها عن برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" عام 2016، وذلك عند الكشف عن ثغرة تم استغلالها من قبل برنامج تجسس متطور للغاية لاختراق هاتف الناشط الإماراتي أحمد منصور، وقد قاد هذا الاختراق إلى اعتقال منصور وسجنه حتى يومنا هذا.

ونهاية العام الماضي، كشف البرنامج التحقيقي "ما خفي أعظم" على شاشة الجزيرة عن أدلة وتفاصيل حصرية بشأن عمليات اختراق هواتف نشطاء وإعلاميين للتجسس عليهم من خلال ثغرات اختراق إلكترونية متطورة غير معهودة، في مقدمتها عبر برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.