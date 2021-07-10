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وفد أميركي بالدوحة لتعزيز العلاقات الثنائية والتباحث حول ملفات إقليمية ودولية

اللقاء ناقش دور قطر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة (الصحافة القطرية)
اللقاء ناقش دور قطر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة (الصحافة القطرية)
10/7/2021

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم السبت، وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي خلال زيارتهم للدوحة.

وقال الوزير إن الشراكة التي تجمع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية قوية وحيوية، مشيرا إلى أن العمل المشترك بين الطرفين مستمر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الوفد الأميركي يرأسه النائب الديمقراطي غريغوري ميكس من ولاية نيويورك وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وذكرت أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في ظل التحديات والتطورات الإقليمية والدولية، بجانب تبادل الآراء حول أهمية تطوير العلاقة الإستراتيجية بين البلدين وتعزيزها في كافة القطاعات ومجالات التعاون الحيوية.

كما ناقش الاجتماع دور دولة قطر الإقليمي وجهودها في مجال الوساطة وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

ويشار إلى أن قطر لعبت دور الوسيط في مفاوضات واشنطن وطالبان التي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي، في 29 فبراير/شباط الماضي.

ويقضي الاتفاق بانسحاب أميركا من أفغانستان وتبادل الأسرى.

كما تقود قطر وساطات أخرى في ملفات بالمنطقة منها أزمة تأخر تشكيل الحكومة في لبنان، وأكدت استعدادها أكثر من مرة للوساطة بين دول الخليج وإيران لحل المسائل الخلافية.

المصدر : وكالات

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