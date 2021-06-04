إطلاق نار نحو طائرات إسرائيلية مسيرة حلقت على ارتفاع منخفض بمناطق متفرقة في غزة

أفاد مراسل الجزيرة في قطاع غزة بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت النار على فترات زمنية متقطعة فجر اليوم الجمعة اتجاه طائرات استطلاع إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" (quadcopter) حلقت على ارتفاع منخفض بمناطق متفرقة في القطاع.

ووفق المراسل فهذه هي المرة الأولى منذ وقف إطلاق النار التي تحلق فيها طائرات استطلاع إسرائيلية على علو منخفض في أجواء قطاع غزة.

بدورها نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن طائرات مُسيرة صغيرة الحجم، وذات إضاءة خافتة، حلّقت في أجواء أحياء من مدينة غزة، وهي: الزيتون، الشجاعية، التفاح (شرق)، ومخيم الشاطئ، تل الهوى، الرمال، (غرب)، ومخيم جباليا، وبيت لاهيا، وحي الكرامة، شمال القطاع.

وذكرت الوكالة أن دوي إطلاق نار كثيف سُمع في مختلف مناطق مدينة غزة، تجاه تلك الطائرات؛ فيما وثّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، لتلك الطائرات وعمليات إطلاق النار نحوها.

ونسبت الوكالة إلى مصدر أمني قوله إن أكثر من 10 طائرات إسرائيلية مُسيرّة حلّقت بشكل غير اعتيادي، على علو منخفض، خاصة في أجواء حي الشجاعية، شرقي المدينة، وتم إطلاق النار نحوها في محاولة لإسقاطها.