في ظل حملة اعتقالات بالأراضي المحتلة.. قوات إسرائيلية تقتحم قرى في القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، حي آل عبيد في قرية العيسوية وبلدة الطور بالشمال الشرقي من البلدة القديمة للقدس، في ظل حملة اعتقالات واسعة تشنها السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ونشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحظات الاقتحام، وبين أحد النشطاء المقدسيين أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني وسيم نايف عبيد من منزله أثناء الاقتحام.

وقالت منصة "القسطل" الإخبارية من القدس، إن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور في القدس بعد منتصف الليلة الماضية".

أعداد كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الطور في القدس بعد منتصف الليلة الماضية .. مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة هاجم خلالها الشبان جنود الاحتلال بالمفرقـ ـــعات النارية pic.twitter.com/DThNVKNSUF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2021

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت في البلدة هاجم خلالها الشبان جنود الاحتلال بالمفرقعات النارية.

وقد تظاهر أمس عشرات من أنصار السلام الإسرائيليين، ومعهم عدد من القيادات الفلسطينية بالداخل المحتل وفلسطينيون من أحياء المدينة المقدسة التي تهدد إسرائيل بترحيل سكانها من بيوتهم.

وقد دعا هؤلاء المتظاهرون لإنهاء الاحتلال، والتوقف عن "سياسة التطهير العرقي" التي تتبعها إسرائيل في الشيخ جراح وسلوان وغيرها من أحياء القدس، ورفعوا لافتات تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين بالأحياء المستهدفة.

وتنفذ الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين ممن شاركوا في الاحتجاجات على انتهاك حرمة المسجد الأقصى، والتنديد بالحرب الأخيرة على غزة.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية قبل نحو 5 أيام أنها بدأت حملة "فرض النظام وتطبيق القانون"، لاعتقال المشتبه في ارتكابهم ما تعتبره إسرائيل "أعمال شغب"، في حين اتهمها حقوقيون فلسطينيون بشن حملة انتقامية ضد الفلسطينيين، خاصة داخل الخط الأخضر بسبب مواقفهم السياسية.