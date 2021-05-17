حركة الجهاد تعلن استشهاد قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين استشهاد قائد جناحها العسكري "سرايا القدس" بلواء شمال غزة في ضربة جوية إسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان "ننعى المجاهد حسام أبو هربيد (37 عاما) قائد سرايا القدس في لواء شمال غزة" موضحة أنه استشهد "خلال تنقّله بين ميادين الجهاد وثغور المواجهة ومتابعة سير عمليات المقاومة" في محافظة شمال القطاع.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف -بالتعاون مع جهاز المخابرات "الشاباك"- قائد لواء الشمال في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو هربيد.

وبحسب البيان، فإن هربيد أدار وَوجّه عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وعمليات استهدفت قواتها، وكان مسؤولا عن تنفيذ عدة هجمات بصواريخ كورنيت، آخرها استهداف سيارة اسرائيلية قبل نحو أسبوع وإصابة شخص كان بداخلها.

ومن المرجح أن يثير مقتل أبو هربيد رد فعل عنيف من جانب الحركة في خضم معارك عنيفة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بالقطاع بما في ذلك حركة المقاومة الإسلامية (حماس).