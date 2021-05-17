بالأرقام.. اعتراض صواريخ المقاومة كم يكلف إسرائيل؟

يتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر بعشرات آلاف الدولارات لكل صاروخ يستخدمه لاعتراض القذائف التي تطلقها المقاومة الفلسطينية والتي لا تتجاوز تكلفة صناعتها محليا مئات الدولارات فقط.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا 3100 صاروخ خلال 7 أيام من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقبيل ساعات من ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي سجلت أكثر من 1000 حالة اعتراض منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة.

من جانبها، أشارت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إلى التكلفة الباهظة جدا لاعتراض كل صاروخ محلي الصنع يطلقه فلسطينيون من غزة.

وهي كالتالي:

قالت الصحيفة إن صواريخ القبة الحديدية المعترضة تكلف أكثر بكثير من صواريخ حماس التي تسقطها، مشيرة إلى أن هذه التكلفة تقدر بـ50 إلى 100 ألف دولار لكل اعتراض.

ونقلت الصحيفة، عن الباحث في معهد دراسات الأمن القومي التابع للجامعة العبرية عوزي روبين، إنه حتى أفضل صواريخ حماس هي بسيطة نسبيًا وغير مكلفة.

ذكرت الصحيفة أن تكلفة صاروخ حماس قصير المدى تقدر ما بين 300 إلى 800 دولار لكل صاروخ.

كما نقلت عن طال إنبار -الرئيس السابق لمركز أبحاث الفضاء في معهد فيشر الإسرائيلي- أن تكلفة الصاروخ بعيد المدى تبلغ مرتين إلى 3 مرات أكثر من الصواريخ قصيرة المدى.

ويرفض إنبار وروبين فكرة أن تكون صواريخ حماس ستنفد قريبا بعد أن تم استخدام مئات منها لضرب تل أبيب ومدن أخرى في وسط إسرائيل، خلال الأيام السبعة الماضية.

وأشار روبين إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن يعلم أن حماس لديها صاروخ يمكن أن يصل إلى منطقة إيلات حتى يتم استخدامه، في إشارة إلى صاروخ عياش 250.

وأكد الباحثان أنهما على ثقة أن لدى حماس الكثير من الصواريخ بعيدة المدى لإطلاقها على تل أبيب ووسط إسرائيل، والدليل هو أنه في نهاية كل حرب جرت على غزة كانت قادرة على إطلاق بعض الصواريخ في أي مكان تريد.

ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يتواصل تصعيد عسكري وميداني كبير في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على جميع مناطق القطاع، ورد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.