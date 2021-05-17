بالأرقام.. اعتراض صواريخ المقاومة كم يكلف إسرائيل؟

تعتمد إسرائيل على منظومة القبة الحديدية في الدفاع عن المناطق التي تسيطر عليها في مواجهة صواريخ الفصائل الفلسطينية قصيرة المدى والقذائف، فكيف تعمل المنظومة وكيف أخفقت في التصدي للصواريخ من غزة؟
يتكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر بعشرات آلاف الدولارات لكل صاروخ يستخدمه لاعتراض القذائف التي تطلقها المقاومة الفلسطينية والتي لا تتجاوز تكلفة صناعتها محليا مئات الدولارات فقط.
وقال الجيش الإسرائيلي إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي أطلقتا 3100 صاروخ خلال 7 أيام من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
وقبيل ساعات من ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي سجلت أكثر من 1000 حالة اعتراض منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة.
من جانبها، أشارت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إلى التكلفة الباهظة جدا لاعتراض كل صاروخ محلي الصنع يطلقه فلسطينيون من غزة.
وهي كالتالي:
ويرفض إنبار وروبين فكرة أن تكون صواريخ حماس ستنفد قريبا بعد أن تم استخدام مئات منها لضرب تل أبيب ومدن أخرى في وسط إسرائيل، خلال الأيام السبعة الماضية.
وأشار روبين إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن يعلم أن حماس لديها صاروخ يمكن أن يصل إلى منطقة إيلات حتى يتم استخدامه، في إشارة إلى صاروخ عياش 250.
وأكد الباحثان أنهما على ثقة أن لدى حماس الكثير من الصواريخ بعيدة المدى لإطلاقها على تل أبيب ووسط إسرائيل، والدليل هو أنه في نهاية كل حرب جرت على غزة كانت قادرة على إطلاق بعض الصواريخ في أي مكان تريد.
ومنذ 10 مايو/أيار الجاري، يتواصل تصعيد عسكري وميداني كبير في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على جميع مناطق القطاع، ورد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية.