شاهد.. قتيلان وعشرات الجرحى من المستوطنين جراء انهيار مدرج بكنيس شمال القدس

يأتي الحادث بعد أسبوعين من مقتل أكثر من 40 شخصا في انهيار منشأة وجسر خلال احتفال يهودي في جبل الجرمق بمنطقة الجليل (شمالي إسرائيل)

قتل مستوطنان وأصيب عشرات آخرين بجروح، اليوم الأحد، جراء انهيار مدرج بكنيس داخله مئات المستوطنين في مستوطنة جفعات زئيف (شمال غرب مدينة القدس المحتلة)، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم نقل 54 إصابة إلى المستشفيات جراء انهيار المدرج، بينهم 8 جراحهم خطيرة جدا.

תיעוד: קריסת טריבונה בבית כנסת בגבעת זאב pic.twitter.com/EdljCN6b8v — כאן חדשות (@kann_news) May 16, 2021

وأفاد مراسل الجزيرة، أن الكنيس قيد الإنشاء، وقد تم وضع مدرجات مؤقتة من الحديد والأخشاب لاستقبال المستوطنين، وقد أدى انهيار جزء من المدرج لسقوط عشرات الجرحى من المشاركين باحتفال ديني.

ولفت المراسل إلى أن الحصيلة غير نهائية، وبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن سقوط قتيل أو قتيلين جراء وجود بعض الجرحى جراحهم خطيرة.

ويأتي الحادث بعد أسبوعين من مقتل أكثر من 40 شخصا في انهيار منشأة وجسر خلال احتفال يهودي في جبل الجرمق بمنطقة الجليل (شمالي إسرائيل).

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية وقتها، إن "44 شخصا على الأقل قتلوا نتيجة التدافع والتزاحم الشديدين خلال احتفال يهودي بجبل الجرمق".

وذكرت تقارير إعلامية أن جزءا من الجسر انهار خلال احتفال "لاك بوعومر" الديني، حيث تجمع عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند ضريح يرجع للقرن الثاني من أجل هذه الاحتفالات السنوية، التي تشمل إقامة صلوات ورقص طوال الليل.