مظاهرات حول العالم تندد بالاعتداءات الإسرائيلية وحكومات أوروبية تحاول تقييدها

تجددت اليوم الجمعة المظاهرات والمسيرات ووقفات التضامن في أنحاء العالم لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، بينما تحاول سلطات دول أوروبية تقييد المظاهرات بذريعة منع أي مظاهر "معادية للسامية".

وفي بريطانيا، تظاهر ناشطون بمدينة لوتون رافعين الأعلام الفلسطينية، كما نظم المئات مسيرة للسيارات بمدينة برمنغهام للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس ولنشر التوعية في المجتمع البريطاني.

وخرج عشرات المتظاهرين في العاصمة الألمانية برلين للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بمختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المحتجون يرفعون أعلام فلسطين في برلين (رويترز)

كما بث ناشطون صورا لتظاهر المئات من النشطاء وأبناء الجاليات العربية والفلسطينية أمام السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، مُنددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس ورافعين الأعلام الفلسطينية.

وواجهت الشرطة الدنماركية المتظاهرين، وسارعت إلى تفريقهم بقنابل الغاز المدمع.

وشهدت العاصمة البوسنية سراييفو مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين، حيث تجمع العشرات في ميدان باش تشارشي وساروا إلى مبنى البرلمان، مرددين هتافات ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

أما في فرنسا فرفع محامو "منظمة الفلسطينيين" في إيل دو فرانس استئنافا ضد قرار حظر التظاهر الذي فرضته الحكومة، واعتبروه "غير عادل وجائرا"، وقالوا إن "فرنسا هي البلد الديمقراطي الوحيد الذي يحظر مثل هذه المظاهرة".

وأوضح قائد شرطة باريس ديدييه لالمان -الذي أصدر الحظر أمس الخميس- أن هناك "احتمالا فعليا" لحدوث "اضطرابات خطيرة بالنظام العام"، وكذلك "انتهاكات ضد معابد ومصالح إسرائيلية"، مذكرا بمظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس عام 2014 تحولت إلى اشتباكات.

وفي بلجيكا، تظاهر المئات من النشطاء وأبناء الجاليات العربية والفلسطينية بالعاصمة بروكسل، مُنددين بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس ورافعين الأعلام الفلسطينية.

كما خرج العشرات في مدينة أديليد جنوب أستراليا صباح اليوم في مظاهرة مناهضة للاعتداءات الإسرائيلية، ومنددين بالفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

من جهته، قال مارغاريتيس شيناس -نائب رئيسة المفوضية الأوروبية- إنه "قلق جدا" من المظاهرات والأعمال المعادية للسامية في الاتحاد الأوروبي، وأضاف -في تغريدة له- "نقف إلى جانب مجتمعاتنا اليهودية وندعو الدول الأعضاء إلى اليقظة من أجل أمنها".

كما حذر المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن ألمانيا "لن تتسامح مع مظاهرات معادية للسامية" على أراضيها.

وفي النمسا، ذكرت وسائل إعلام أنه فُتح تحقيق بعد تصريحات "معادية للسامية" خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين أول أمس الأربعاء في فيينا.

ورفعت كل من النمسا وسلوفينيا العلم الإسرائيلي على عدد من المباني الرسمية، تعبيرا عن تضامنها معها ضد الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة.

وأضرم محتجون النار في علم إسرائيل الذي تم رفعه أمام مبنى بلدية مدينة دوسلدورف الألمانية، حيث أعلنت الشرطة اليوم الجمعة أن النيابة العامة وأمن الدولة تحققان بتهمة الاشتباه في "الإساءة إلى أعلام ورموز دول أجنبية" و"الإضرار بالممتلكات العامة".

وعلى الفور رفع رئيس البلدية شتيفان كيلر علم إسرائيل اليوم مجددا، وقال إن "الاعتداءات على الحياة اليهودية مثل الحرق المتعمد لعلم إسرائيل أمام مبنى بلدية دوسلدورف لا تطاق وندينها بأشد العبارات… المدينة تقف بحزم إلى جانب أتباع العقيدة اليهودية وإلى جانب دولة إسرائيل".

مظاهرة حاشدة في وسط العاصمة عمّان (رويترز)

الدول العربية والإسلامية

من جهة أخرى، تظاهر آلاف الأردنيين في منطقة الكرامة قرب الحدود مع إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، مطالبين بفتح الحدود لنصرة القدس وغزة.

وفي وسط عمّان، شارك نحو 4 آلاف شخص في مظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير، هاتفين "تحية أردنية لفلسطين العربية"، كما حملوا لافتات كتب عليها "فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، و"اطردوا السفير وأغلقوا السفارة".

وفي لبنان، تظاهر أنصار حزب الله في بلدة كفر كيلا، وأفاد مراسل الجزيرة باقتحام بعضهم السياج الحدودي، حيث أطلق جنود إسرائيليون النار عليهم، وهو ما تسبب بوفاة أحدهم متأثرا بجراحه بعد ساعات.

مسيرة بالسيارات في بلدة كفر كيلا اللبنانية (رويترز)

وشن مغردون في مصر حملة على تويتر تطالب بفتح المعابر الحدودية مع غزة، مستخدمين وسم "يلا افتحوا المعبر"، مشددين على ضرورة إرسال المساعدات الطبية والسماح للفرق الطبية بالدخول.

وتجددت في العاصمة البنغالية دكا المظاهرات الحاشدة نصرة لفلسطين، حيث تظاهر الآلاف عند مسجد بيت المكرم، وهتفوا "تسقط إسرائيل"، كما حملوا لافتات كتب عليها "قاطعوا دولة إسرائيل الإرهابية".

وقفة أمام مسجد بيت المكرم في دكا (رويترز)

وخرجت مظاهرات جديدة في إسطنبول التركية بعد صلاة الجمعة، حيث أكد المتظاهرون في اللافتات والهتافات أنهم لن ينسوا القدس.

جانب من مظاهرة في إسطنبول (رويترز)

وفي العراق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -عبر تويتر- العراقيين إلى الخروج يوم غد بمظاهرات احتجاجية دعما لفلسطين.

كما تظاهر اليوم أيضا العديد من سكان العاصمة الصومالية مقديشو، ورددوا هتافات تندد بالغارات الإسرائيلية على غزة.

مظاهرة في مقديشو للتنديد بالغارات على غزة (رويترز)

وفي الأثناء، تظاهر عشرات اليمنيين بمحافظة تعز عقب أداء صلاة الجمعة، ورفعوا صورا للمسجد الأقصى، مرددين هتافات أبرزها "يا أقصانا لا تهم، نفديك بالروح والدم" و"من تعز التحية، إلى غزة الأبية".