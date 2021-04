لم ينه الحكم بإدانة رجل الشرطة الأبيض ديريك تشوفين لقتله جورج فلويد الجدل حول سلوك رجال الشرطة البيض تجاه السود، في وقت ارتفعت فيه المطالبات بضرورة إصلاح نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة وإصلاح قطاع الشرطة.

وفي الوقت الذي تنفس فيه الشعب الأميركي الصعداء بهذا الحكم والذي قوبل بارتياح كبير على المستويين الرسمي والشعبي استمر انقسام الأميركيين على تبعات قرار إدانة قاتل جورج فلويد.

ولم يعتبر الكثير من رموز الحزب الديمقراطي قرار هيئة المحلفين أن الشرطي ديريك تشوفين مذنب بالتسبب في مقتل جورج فلويد كافيا، وطالبوا بتبني تشريعات من شأنها إنهاء عنصرية رجال الشرطة البيض تجاه السود.

وغردت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكتافيو كورتيز قائلة "هذا الحكم ليس بديلا عن تغيير السياسة".

That a family had to lose a son, brother and father; that a teenage girl had to film and post a murder, that millions across the country had to organize and march just for George Floyd to be seen and valued is not justice.

And this verdict is not a substitute for policy change. https://t.co/tiDkhl9Dk4

