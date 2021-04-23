في الوقت الذي تنفس فيه الشعب الأميركي الصعداء بالحكم على ديريك تشوفين لقتله جورج فلويد استمر انقسام الأميركيين بشأن تبعات الحكم وهل يكفي لتحقيق العدالة

لم ينه الحكم بإدانة رجل الشرطة الأبيض ديريك تشوفين لقتله جورج فلويد الجدل حول سلوك رجال الشرطة البيض تجاه السود، في وقت ارتفعت فيه المطالبات بضرورة إصلاح نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة وإصلاح قطاع الشرطة.

وفي الوقت الذي تنفس فيه الشعب الأميركي الصعداء بهذا الحكم والذي قوبل بارتياح كبير على المستويين الرسمي والشعبي استمر انقسام الأميركيين على تبعات قرار إدانة قاتل جورج فلويد.

الإدانة وحدها لا تكفي

ولم يعتبر الكثير من رموز الحزب الديمقراطي قرار هيئة المحلفين أن الشرطي ديريك تشوفين مذنب بالتسبب في مقتل جورج فلويد كافيا، وطالبوا بتبني تشريعات من شأنها إنهاء عنصرية رجال الشرطة البيض تجاه السود.

وغردت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكتافيو كورتيز قائلة "هذا الحكم ليس بديلا عن تغيير السياسة".

That a family had to lose a son, brother and father; that a teenage girl had to film and post a murder, that millions across the country had to organize and march just for George Floyd to be seen and valued is not justice. And this verdict is not a substitute for policy change. https://t.co/tiDkhl9Dk4 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 20, 2021

كما صدر بيان عن الرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما جاء فيه أن هيئة محلفين في مينيابوليس "فعلت الشيء الصحيح" في إدانة ضابط الشرطة السابق ديريك تشوفين بقتل جورج فلويد.

وعلى الرغم من أنهم قالا إن العدالة قد تحققت في هذه القضية فإن أول رئيس أسود للبلاد وزوجته قالا في بيانهما "نحن نعلم أن العدالة الحقيقية هي أكثر بكثير من مجرد حكم واحد في محاكمة واحدة".

"وفي حين أن الحكم الصادر اليوم ربما كان خطوة ضرورية على طريق التقدم إلا أنه لم يكن كافيا، لا يمكننا أن نستريح، وسنحتاج إلى متابعة الإصلاحات الملموسة التي من شأنها أن تقلل التحيز العنصري في نظامنا للعدالة الجنائية وتقضي عليه في نهاية المطاف، وسنحتاج إلى مضاعفة الجهود لتوسيع الفرص الاقتصادية للمجتمعات المحلية التي طال تهميشها" يضيف أوباما.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV — Barack Obama (@BarackObama) April 20, 2021

وطالب قادة أميركيون سود باستغلال هذه اللحظة والدفع بحالات قُتل فيها رجال سود على يد رجال شرطة من البيض دون تحقيق العدالة الواجبة.

بدوره، دعا القس آل شاربتون عقب صلاته إلى جوار عائلة جورج فلويد للتحقيق في مقتل رجال سود على يد الشرطة، ونقلت الشبكات التلفزيونية الليبرالية مثل "سي إن إن" (CNN)، و"إم إس إن بي سي" (MSNBC) وقائع الصلاة وكلمات القس آل شاربتون على الهواء مباشرة.

ويدفع الديمقراطيون في الكونغرس بمشروع قانون لإصلاح نظام العدالة الجنائية أطلق عليه اسم "قانون جورج فلويد"، ويهدف إلى تبني آليات تواجه أنماط وممارسات عنصرية الشرطة الأميركية المتكررة تجاه الأقليات، خاصة السود منهم.

أميركيون اعتبروا أن إدانة تشوفين ليست كافية (غيتي)

مطالبات بإلغاء الحكم على قاتل فلويد

وعلى النقيض اختارت شبكتا "فوكس نيوز" (Fox News)، و"نيوز ماكس" (Newsmax) ذات التوجه المحافظ تقديم تغطية ضئيلة لصلاة شاربتون، قبل الانتقال إلى مناقشات يشارك فيها معلقون من البيض وخبراء في القانون ممن انتقدوا إجراءات المحاكمة.

وظهر آلان ديرشوفيتز المحامي الشهير والأستاذ بجامعة هارفارد على شبكة نيوز ماكس، حيث طالب بإلغاء حكم الإدانة الصادر على تشوفين في مرحلة الاستئناف "لأن تصريحات المتظاهرين البارزين مثل النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز ضغطت بشكل غير عادل على هيئة المحلفين".

وقال ديرشوفيتز "إن النظام القضائي بأكمله قد أُفسد بسبب سياسات الهوية".

واستضافت شبكة فوكس نيوز الخبير القضائي أندرو مكارثي، وهو مساعد سابق لوزير عدل ولاية نيويورك، حيث انتقد القاضي الذي ترأس محاكمة تشوفين "لعدم عزله هيئة المحلفين قبل بدء مداولاتها"، متسائلا عما إذا كانوا قد تأثروا بتزايد الضغوط والاحتجاجات المتعلقة بالمحاكمة.

وعبر بعض المعلقين على شبكة فوكس نيوز عن سعادتهم بإدانة تشوفين، حيث إن ذلك "دليل قوي على وجود نظام عدالة جنائية جيد على عكس ما يطالب به الليبراليون من إصلاحات".

ماذا بعد قرار الإدانة؟ وهل هناك استئناف؟

سوف تمر 8 أسابيع أخرى قبل أن يصدر بيتر كاهيل قاضي مقاطعة هينيبين أحكام العقوبة على تشوفين، مما يتيح الوقت للنظر في الخيارات المتاحة.

وبموجب المبادئ التوجيهية لولاية مينيسوتا، فإن الحد الأدنى للعقوبة هو 12.5 سنة لأخطر تهمة، وذلك لعدم وجود أس سجل إجرامي للشرطي تشوفين.

ومع ذلك، فإن التهم الثلاث -التي أكدت جميعها- أن فعل تشوفين قد أدى إلى وفاة فلويد قد تفسر بشكل مختلف، حيث إن لكل منها عقوبات قصوى متفاوتة.

والتهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية -الذي ينطبق إذا ارتكب اعتداء خطيرا لعب دورا كبيرا في التسبب في وفاة غير مقصودة- يعاقب عليها بعقوبة أقصاها 40 عاما.

ولم يعلق فريق الدفاع عن تشوفين بعد على الحكم، بيد أنه من المتوقع أن يستأنفه.

يذكر أن محاكمة 3 ضباط آخرين زملاء للشرطي تشوفين متورطين في اعتقال جورج فلويد ستبدأ في 23 أغسطس/آب القادم، ويواجه كل منهم تهم المساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية، والمساعدة والتحريض على القتل غير العمد من الدرجة الثانية، وإذا ثبتت إدانتهم فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 40 عاما.

أين الشرطي ديريك تشوفين الآن؟

ألغى القاضي بعد النطق بالحكم قرار الإفراج السابق عن تشوفين بكفالة، وتم احتجازه في أحد سجون ولاية مينيسوتا في منطقة أوك بارك هايتس.