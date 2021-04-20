لحظة بلحظة.. ما الذي يجري في تشاد؟

أعلن جيش تشاد عبر التلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته في جبهات القتال، وقال إن مجلسا عسكريا قد تشكل لتولي السلطة في البلاد بقيادة ابن ديبي الذي يقود الحرس الرئاسي.

وقال الجيش في بيانه المتلفز إن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة".

وأوضح أن ديبي قتل حين كان يتفقد القوات التي تحارب "المتمردين" في شمال البلاد.

وتدور المعارك منذ أيام في منطقة زيكي بإقليم كانم شمالي البلاد بين القوات الحكومية وحركات مسلحة، وقد أسفرت عن مقتل المئات.

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