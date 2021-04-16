ميانمار.. المعارضة تشكل حكومة مناهضة للانقلاب ودعوات لـ"إضراب صامت" حدادا على القتلى

أكثر من 700 شخص قتلوا في الاحتجاجات على الانقلاب العسكري

أفاد بيان مصور بالفيديو بثته قناة "بابليك فويس" أن معارضي المجلس العسكري في ميانمار أعلنوا اليوم الجمعة تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم أعضاء البرلمان المعزولين وأفرادا من جماعات عرقية ورموزا في الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب.

كما دعا معارضو الانقلاب إلى "إضراب صامت" اليوم الجمعة، وحثوا الناس على البقاء في بيوتهم حدادا على أرواح أكثر من 700 شخص قتلوا في الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير/شباط العسكري، وارتداء ملابس سوداء إذا اضطروا للخروج من منازلهم.

ويخرج كثير من المواطنين في ميانمار إلى الشوارع يوميا، احتجاجا على عودة الحكم العسكري بعد 5 سنوات من الحكم المدني بقيادة الزعيمة أونغ سان سوتشي، ويفكر النشطاء في طرق جديدة للتعبير عن المعارضة في الوقت الذي تصعد فيه قوات الأمن إجراءاتها القمعية.

وقالت إي ثينزار مونغ، وهي من زعماء المحتجين، على صفحتها على فيسبوك "يجب أن ننظم إضرابا صامتا للتعبير عن حزننا على الشهداء الذين ضحوا بحياتهم. أشد الأصوات صمتا هو أعلاها".

واليوم الجمعة هو ثالث أيام عطلة العام البوذي الجديد ومدتها 5 أيام. ويتجنب الكثيرون هذا العام الاحتفالات المعتادة للتركيز على حملتهم ضد الحكام العسكريين الذين أطاحوا بحكومة أونغ سان سوتشي واحتجزوها مع كثيرين آخرين.

ويعتقل الجيش منتقديه ونشر أسماء أكثر من 200 مطلوب بموجب قانون يجرم التشجيع على التمرد.

واعتقلت السلطات اثنين من منظمي الاحتجاجات البارزين أمس الخميس، إلى جانب ممثل ومغن معروفين بانتقادهما الانقلاب العسكري.

وقالت منظمة "ميانمار الآن" الإعلامية إن الجنود داهموا معبدا بوذيا شهيرا في ساعة متأخرة من مساء الخميس في مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد واعتقلوا اثنين.