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سياسة|عراق

بعد استهداف قاعدة عين الأسد العراقية.. البيت الأبيض يقيم القصف ويلوح بالرد وإيران تصف الهجوم بالمشبوه

تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم سفارة واشنطن بالعاصمة بغداد والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي، لهجمات صاروخية منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية مطلع العام الماضي

جنود أميركيون يتفقدون موقع سقوط صاروخ على قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار (رويترز)
جنود أميركيون يتفقدون موقع سقوط صاروخ على قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار (رويترز)
4/3/2021-|آخر تحديث: 4/3/202107:01 AM (مكة المكرمة)

أكدت الإدارة الأميركية أنها سترد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف أمس الأربعاء قوات أميركية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي بقاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غربي العراق، في وقت وصفت فيه الخارجية الإيرانية الهجوم بالمشبوه.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "الجهات المعنية تعمل على تحديد الجهة المسؤولة عن القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد في العراق".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إدارة بايدن ما زالت تقيم تأثير الهجوم الذي وقع الأربعاء، وأكدت أن الولايات المتحدة ردت على الهجمات الأخيرة المدعومة من إيران، وهذا سيكون النموذج الذي سنتبعه من الآن فصاعدا.

لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الإدارة لن تتخذ أي قرار متسرع أو غير محسوب قد يزيد من التصعيد أو يستغله الخصوم، على حد تعبيرها.

وقد أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تترد في شن ضربات عسكرية إذا تعرضت أرواح الأميركيين للخطر.

وكان المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية العقيد واين ماروتو قال إن 10 صواريخ استهدفت صباح الأربعاء قاعدة عين الأسد الجوية وفقا لتقارير أولية.

وأضاف ماروتو -في تغريدة على تويتر- أن القوات العراقية تقود عمليات الاستجابة والتحقيق في الهجوم، الذي يأتي في إطار سلسلة هجمات تتهم واشنطن مليشيات مدعومة من إيران بتنفيذها، موضحا أن مزيدا من المعلومات سيتم إعلانها حالما تكون متاحة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان الأربعاء إن متعاقدا أميركيا توفي بأزمة قلبية أثناء الاحتماء من الصواريخ، في حين لا توجد تقارير عن إصابات في صفوف القوات الأميركية.

وقال كيربي "لا يمكننا تحديد المسؤولية في الوقت الحالي، وليس لدينا تقدير كامل لحجم الأضرار"، في وقت تحقق فيه القوات الأمنية العراقية في الهجوم.

وأضاف أن الأنظمة الدفاعية الخاصة بقاعدة عين الأسد الجوية استخدمت، وأن وزير الدفاع لويد أوستن يتابع الموقف عن كثب.

عمليات مشبوهة

وقد نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن تكون لبلاده علاقة بالهجوم الأخير على قاعدة عين الأسد في العراق.

ووصف زاده في لقاء مع الجزيرة العمليات الأخيرة في العراق، ومنها الهجوم على قاعدة عين الأسد، بأنها عمليات مشبوهة.

وقال إن هناك شكوكا بشأن دور لإسرائيل في الهجوم من أجل زعزعة الحكومة العراقية.

من جهته، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق اللواء تحسين الخفاجي للجزيرة إن الجهات المعنية بدأت التحقيق في الهجوم بـ10 صواريخ من نوع "غراد" (Grad) على قاعدة عين الأسد.

وأضاف الخفاجي أن جميع الصواريخ سقطت في محيط القاعدة ولم تتسبب في أضرار مادية أو بشرية في القاعدة.

وفي بيان مقتضب، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بسقوط العدد نفسه من صواريخ غراد دون خسائر تذكر، مشيرة إلى أن القوات العراقية عثرت على منطقة إطلاق الصواريخ.

أما وكالة الصحافة الفرنسية فنقلت عن مصادر أمنية غربية أن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد من نوع "آراش" (Arash) إيرانية الصنع.

تفاصيل الهجوم

بدوره، نقل مراسل الجزيرة سامر يوسف عن مصادر أمنية عراقية أن القصف انطلق من منطقة البيادر الزراعية التابعة لناحية البغدادي على بعد 8 كيلومترات من القاعدة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة ينتشر فيها الجيش والشرطة العراقيان والحشد العشائري (حشد الغربية).

وقال المراسل إن الصواريخ كانت موضوعة فوق عربة مدنية احترقت بالكامل عقب انطلاقها.

ونقل عن شهود عيان أن طائرات التحالف الدولي حلقت عقب القصف في محيط القاعدة، مشيرا إلى أن بعض الشهود رجح إجلاء جنود إلى مكان آخر، في حين رجح آخرون أن الطائرات كانت تقوم بالاستطلاع.

ويأتي الهجوم بعد نحو أسبوع على القصف الأميركي الذي استهدف فصائل مسلحة عراقية شرقي سوريا، كما يأتي قبل يومين من زيارة بابا الفاتيكان للعراق.

وكانت قاعدة عين الأسد تعرضت منتصف يناير/كانون الثاني من العام الماضي لقصف إيراني بالصواريخ الباليستية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، مما أسفر عن دمار كبير وإصابة جنود أميركيين بارتجاج في المخ، وفق ما أكدته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

هجمات متواترة

ويأتي الهجوم الصاروخي يوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد بعد هجمات مماثلة استهدفت مؤخرا مقار عسكرية تتمركز فيها قوات أميركية وأجنبية أخرى تعمل ضمن التحالف الدولي.

وكانت المنطقة الخضراء في بغداد -التي تضم السفارة الأميركية- من بين المقار المستهدفة، بالإضافة إلى قاعدة جوية توجد فيها قوات أميركية في محيط مطار أربيل بإقليم كردستان العراق، وقاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد.

وأسفر الهجوم الذي استهدف القاعدة الجوية في أربيل عن مقتل متعاقد أجنبي وإصابة أميركي، كما أصيب متعاقد مدني عراقي في القصف على القاعدة الجوية في بلد.

وردا على تلك الهجمات، شن الجيش الأميركي مساء الخميس الماضي غارات على مواقع شرقي سوريا عند الحدود مع العراق، تضم مليشيات تقول واشنطن إنها مدعومة من إيران، مما أسفر عن قتيل واحد على الأقل، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في حين تحدثت مصادر أخرى عن سقوط ما لا يقل عن 17 قتيلا في صفوف المسلحين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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