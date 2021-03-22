السيسي رفع الأجور والمعاشات.. فلماذا غضب المصريون؟

لم تكتمل فرحة المصريين بما أعلنت عنه السلطة من زيادة للأجور والمعاشات، وامتزجت بكثير من الشكوى والتذمر والريبة، خاصة لدى أصحاب المعاشات، بعد أن جاءت أقل من المتوقع وأدنى من معدلات الزيادات السابقة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، يوم الاثنين الماضي، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وذلك خلال استعراض موازنة العام المالي القادم.

وتحدث البيان عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (الدولار يساوي نحو 15.70 جنيها)، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، بالإضافة إلى إقرار علاوات وحوافز.

وتمثل الزيادة الجديدة أقل نسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور منذ العام 2010، الذي كان قد شهد أول رفع للحد الأدنى منذ العام 1984، وفق موقع "مدى مصر" الخاص.

أقل زيادة

وبتتبع معدل الزيادات في الحد الأدنى للأجور من 2010 وحتى 2021، يتضح أن الزيادة الجديدة لم تتجاوز 20% بعد سنتين من القرار السابق برفع الحد الأدنى للأجور.

ففي 2011 ارتفع الحد الأدنى للأجر إلى 708 جنيهات في الشهر ارتفاعا من 444 جنيها، ثم ارتفع في 2013 إلى 1200 جنيه.

وتوقفت الأجور عند مستواها الأخير لعدة سنوات، ثم شهدت زيادة أصغر حجما عام 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه، ثم ارتفعت مؤخرا إلى 2400 جنيه فقط، أي بزيادة 400 جنيه مقابل 800 جنيه عن الزيادة السابقة.

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👈 رفع #الحد_الأدنى_للأجور لـ 2400 جنيه.. وزيادة العلاوات والحوافز pic.twitter.com/wUkRowNS4F — جريدة المال (@AlMalWeb) March 16, 2021

غضب أصحاب المعاشات

وبدلا من زيادة المعاشات بنسبة 15% كما جرت العادة، زادت بنسبة 13% فقط، كما أن النمو في مخصصات الأجور إجمالا في موازنة العام المالي الجديد البالغ نحو 11%، يقل عن العام السابق بنحو 2%.

ويستفيد من قرار الزيادة نحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، ونحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وفق وزير المالية محمد معيط.

الجزء السيئ في تلك الزيادات أيضا أنه سوف يتم تمويلها عبر "زيادة القاعدة الضريبية"، بحسب تصريحات الوزير في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية.

سيادة الوزير/جمال عوض

ارفع الحد الأدنى للمعاشات من ٩٠٠جنية الى ٢٥٠٠جنية

رجاء وليس امر.

اموال اصحاب المعاشات خاصة وانت المسؤال الاول عنها.

تم رفع الحد الأدنى للأجور الى ٢٤٠٠جنية.

وتكلف الدولة مليارات من الموازنة.

ام اصحاب المعاشات لهم أموال خاصة بصندوق. pic.twitter.com/v9sUt2YYhB — رمضان البديوى (@fNYWfEehq9HTjfa) March 21, 2021

حاجة ملحة لا منحة

هناك العديد من الملاحظات بشأن تلك القرارات الأخيرة، بحسب الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله، الذي قال إن "هناك تصميما من الدولة على تحجيم الإنفاق على الأجور، والحجة أن زيادة الحد الأدنى للأجور أكبر مما هي متوقعة ستؤدي إلى تضخم، ولكن في الحقيقة السوق المصري يعاني من ركود واضح بسبب تراجع الاستهلاك، والدولة قامت بالعديد من المبادرات والإجراءات لزيادة الإنفاق من أجل تنشيط الأسواق".

وأكد الخبير الاقتصادي للجزيرة نت أن زيادة الأجور والمعاشات، بما يواكب زيادة الأسعار، لن تؤثر على موازنة الدولة التي تقترض مئات المليارات سنويا، ولكنْ هناك اتجاه لإبقاء المصريين عند مستوى خط الفقر لأسباب سياسية، مضيفا "وفي محاولة لإخفاء حجم الزيادة المتواضع خرج الإعلام يطبل لها"، وفق وصفه.

وبشأن مخاوف المصريين وغضبهم من تلك الزيادات، أوضح ذكر الله أن لها ما يبررها بسبب التجارب السابقة للشعب المصري مع الزيادات، حيث ترسخ لدى المواطن المصري أن الحكومات سلطة جباية وليس سلطة منحٍ، والدولة لا تراعي أصحاب المعاشات الذين يعيشون على حد الكفاف.

مجلس النواب يوجه التحية للسيسي لرفع الحد الادني للأجور: يحنو على المصريين https://t.co/vgLnKBfion — صدى البلد (@baladtv) March 16, 2021

حفاوة رسمية وغضب شعبي

جدير بالذكر أن ما أعلنته السلطة عن رفع الحد الأدنى للأجور لا يشمل العاملين في القطاع الخاص، لأنه مرتبط بالمجلس القومي للأجور، ويقل متوسط الأجر الأسبوعي في القطاع الخاص عن مثيله في قطاع الأعمال العام والقطاع العام بنسبة أكثر من 45%، طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واستقبل الإعلام التابع للسلطة قرارات الزيادة، رغم ما شابها من منغصات لأصحاب المعاشات والقطاع الخاص وتراجع مخصصات زيادة الأجور في الموازنة الجديدة، بحفاوة كبيرة، ووصفها بعضهم بـ"هدايا السيسي للمصريين"، كما وجّه النواب رسالة للسيسي بأنه "يحنو على المصريين".

الخبير الاقتصادي أحمد أبوعلي أشاد بالقرارات، واعتبرها دليلا "على اهتمام القيادة السياسية في مصر بملف العدالة الاجتماعية"، على حد وصفه، وأكد في تصريحات تلفزيونية أن "زيادة الأجور تبلغ ضعف مستوى التضخم"، مشيرا إلى أن السنوات الست الماضية شهدت تحسنا اقتصاديا كبيرا بفضل الإصلاح الاقتصادي.

في المقابل، وفي بيان شديد اللهجة، رفض الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات نسبة الزيادة الجديدة، ووصفها بأنها لا تمت بصلة "للشعارات التي تطلقها الحكومة المصرية عن العدالة الاجتماعية"، وطالب بزيادتها إلى 20% بدلا من 13%.

وأثارت الزيادات الأخيرة أيضا قلق البعض، إذ أعربوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن شكوكهم في الهدف من تلك القرارات الأخيرة، وما الذي تخفيه الحكومة من زيادة الأسعار والضرائب والدمغات، مما يجعلها والعدم سواء.

بتطبل وفرحان أوي بزيادة ألأجور ووضع حد أدني وزيادة المعاشات ل 13%

متعرفش أن المعاشات كانت بتزيد 15% كل سنة ونزلت ل 13% طيب مش حاسس بزيادة في فواتير الكهرباء والمياة والغاز

مش عارف إن الزيادة دي هيقابلها زيادات في الاسعار لو انت قادر غير مش قادر

المطبلاتي عمال على بطال مش وطني😠 — KHALED (@Rakan_khaled33) March 15, 2021

يأتي هذا في ظل مخاوف البعض من زيادة التضخم في الأسعار وانخفاض سعر العملة، خاصة مع ما ذكره قبل أيام كبير اقتصاديّ معهد التمويل العالمي روبين بروكس بأن مصر قد تضطر إلى خفض قيمة الجنيه المصري مجددا، مما أثار جدلا وقلقا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حسابه على موقع تويتر، بنى بروكس نظريته على أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيجذب أموال المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، ويتزامن مع استمرار تفاقم عجز المدفوعات.

إضافة إلى عودة سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري إلى ما كان عليه قبل خفض العملة في 2016، وبالتالي اختفاء الميزة التنافسية لشراء سندات الخزانة المصرية.

سيادته قرر علاوتين اعتبار من شهر يوليو

طب ايه الجديد ؟

سيادته خفض علاوة المعاشات من ١٥% الى ١٣% .

سيادته رفع الحد الادنى للاجور ليصبح ٢٤٠٠

اى ٨٠ جنيه يوميا للاكل والشرب والتعليم والعلاج وفواتير النور والميه والغاز .

سيادته بيقول لكم ان ده هايكلفه ٣٧ مليار

سيادته بيصرف علينا ! — sheko (@Shadybakry1) March 16, 2021

المعاشات مظلومه ياريس

كانت في السابق 15%واصبحت 13%رغم زيادات الاسعار

هم اكتر ناس محتاجة زيادة

في ناس بتاخد معاش ١٠٠٠جنيه

نعلم أن السيد الرئيس هيسمع صوتهم@AlsisiOfficial pic.twitter.com/RUNoxj3FZO — 🇪🇬Afaf🇪🇬Abdlwahab (@FFF_1616pPp) March 15, 2021

خبر كويس رفع الحد الأدنى للأجور و زياده مرتبات الموظفين كما اعلن عن ذلك مؤخرا لكن اتمنى ان يكون ذلك موازيا مع ثبات الأسعار على الأقل حتى يشعر الناس ببعض التحسن فى امورهم الماديه و ان لأ تزيد ايضا عليهم ضرائب مثل ضريبه الدخل او خصم القروض و الأ يبقى معملناش حاجه . — مهندس بترول (@F5JYtdtzYVZaG1B) March 16, 2021