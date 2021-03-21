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سياسة|روسيا

التوتر الأميركي الروسي.. سفير روسيا يغادر واشنطن إلى موسكو للتشاور

أوضحت السفارة الروسية في واشنطن أن أنطونوف سيشارك في العاصمة الروسية في مشاورات بشأن سبل تصحيح العلاقات مع الولايات المتحدة

السفير الروسي: احتمالات ترسيخ العلاقات بين الشعبين الروسي والأميركي لا تزال قائمة (رويترز)
السفير الروسي: احتمالات ترسيخ العلاقات بين الشعبين الروسي والأميركي لا تزال قائمة (رويترز)
21/3/2021

قالت السفارة الروسية في واشنطن إن السفير الروسي أناتولي أنطونوف في طريقه إلى موسكو للتشاور مع حكومة بلاده، وذلك في ظل التوتر الذي تسببت به تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بحق نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي تغريدة على تويتر، أوضحت السفارة الروسية في واشنطن أن أنطونوف سيشارك في العاصمة الروسية في مشاورات بشأن سبل تصحيح العلاقات مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" (Sputnik) أن أنطونوف يصل إلى موسكو اليوم الأحد، كما نقلت عنه قوله إن السفارة في واشنطن تلقت رسائل اعتذار من أميركيين عن "التصريحات المتهورة" للرئيس الأميركي التي وصف فيها نظيره الروسي بالقاتل.

وأضاف السفير الروسي "أود أن أعرب عن أعمق امتناني لمواطني الولايات المتحدة الذين بعثوا برسائل إلى السفارة لدعم تطوير العلاقات الودية بين البلدين".

وأشار أنطونوف إلى أنه تأثر بموقف الأميركيين الذين يتفهمون أن الحوار بين الدول يجب أن يقوم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة، مضيفا أن هذا النهج يؤكد أن "احتمالات ترسيخ العلاقات بين الشعبين الروسي والأميركي لا تزال قائمة".

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قالت -في بيان- الخميس الماضي، إن المشاورات التي سيجريها السفير ستتم في وزارة الخارجية الروسية ووكالات أخرى، مضيفة أن العلاقات الروسية الأميركية باتت تواجه خطر الانهيار بسبب "التصريحات غير المدروسة" لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى.

وقال بوتين الخميس في تصريحات صحفية "في المرة السابقة كان بايدن من تقدم بمبادرة لإجراء مكالمة هاتفية، أود أن أقترح عليه الآن مواصلة مناقشاتنا لكن شريطة أن نقوم بذلك عمليا على الهواء مباشرة، ومن دون أي مماطلات وإنما في محادثة صريحة ومباشرة".

وفي أثناء مقابلة مع قناة "إيه بي سي" (ABC) الأربعاء، توعّد بايدن روسيا بأنها ستدفع قريبا ثمن محاولة التدخل في الانتخابات الأميركية عامي 2016 و2020، كما قال بايدن إنه يعدّ بوتين قاتلا.

المصدر : وكالات

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