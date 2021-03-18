خلّف إصابات.. زلزال بقوة 6 درجات يضرب الساحل الجزائري

سكان 12 ولاية جزائرية أحسوا بالزلزال، بعضها على بُعد مئات الكيلومترات

أصيب 6 أشخاص جراء زلزال قوي ضرب ولاية بجاية الجزائرية، بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وأفادت الحماية المدنية بعدم تسجيل أي خسائر في الأرواح حتى الآن.

وقال المرصد الأميركي للزلازل إن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا شمال شرق مدينة بجاية على عمق 10 كيلومترات، وأضاف أن سكان بجاية -البالغ عددهم نحو 164 ألف نسمة- شعروا بهزة متوسطة.

وأوضح بيان للدفاع المدني الجزائري أن سكان 12 ولاية جزائرية أحسوا بالزلزال أيضا، بعضها يقع على بُعد مئات الكيلومترات من بجاية، وكذلك أحست به الدول المجاورة كإيطاليا وإسبانيا وتونس.

وأبلغت الإدارة العامة للحماية المدنية الجزائرية عن بعض حالات الذعر بين السكان أثناء خروجهم من منازلهم، إضافة إلى تشقق جدران بعض المنازل وانهيار جزئي لمبنى قديم غير مأهول.

يذكر أن زلزالا آخر بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة سكيكدة (500 كلم شمال شرق الجزائر) ليلة الخميس.