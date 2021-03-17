البث الحي
عسكري واستراتيجي|سياسة|سوريا

موسكو وواشنطن بالميدان السوري.. وزير الدفاع الروسي يكشف سرا

شويغو: الأميركيون تخلوا عن المطالب غير القابلة للتحقيق وقبلوا بحوار طبيعي وبناء (غيتي إيميجز)
شويغو: الأميركيون تخلوا عن المطالب غير القابلة للتحقيق وقبلوا بحوار طبيعي وبناء (غيتي إيميجز)
17/3/2021

تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء عن كيفية تعامل قوات بلاده مع الجيش الأميركي على الأراضي السورية، وقدم معلومات لم يفصح عنها الجانبان من قبل.

وقد كشف شويغو أن موسكو وواشنطن تحافظان على اتصالات وثيقة في سوريا على المستويين العملياتي والتكتيكي.

ونقلت الصحافة الروسية عن الوزير قوله "لن أخفي عليكم أنه توجد لدينا اليوم في سوريا، على المستوى العملياتي وعلى المستوى التكتيكي، اتصالات وثيقة للغاية مع الزملاء الأميركيين. قد يكون ذلك سرا، وأنا أكشفه".

وأضاف "تجري الاتصالات عدة مرات يوميا، في إدارة المجال الجوي، وتنفيذ التدابير في الجو لمكافحة الإرهاب".

كما أشار إلى أن الخطوات الأولى للإدارة الأميركية الجديدة، مع وصول الرئيس جو بايدن، تثير الأمل.

وقال "من الواضح الآن أنهم انتقلوا من طرح مطالب ومقترحات، غير قابلة للتحقيق، إلى حوار طبيعي وبناء".

كما أعرب شويغو عن أمله أن يتم في المستقبل اتخاذ الخطوات التي تهم ليس فقط الولايات المتحدة وروسيا، بل والدول الأخرى.

وفي ذات السياق، شدد الوزير الروسي على وجود ضرورة ملحة للتفاوض بين الجانبين بمجالات أخرى، من قبيل المعاهدة حول الصواريخ النووية المتوسطة وقصيرة المدى والتي قال إنها  كانت مقبولة تماما. لكنه اتهم الولايات المتحدة بـ "اختلاق حجج" محددة للانسحاب من هذه الاتفاقية.

المصدر : الألمانية + الصحافة الروسية

حول هذه القصة

المزيد من سياسي

منطقة الساحل تنزف.. مقتل 58 مدنيا بالنيجر و11 جنديا في مالي

الجيش المالي فقد العديد من جنوده بهجمات نفذها مسلحون شمال البلاد (رويترز)

"شهادات تدين الحوثيين".. هيومن رايتس تروي واقعة مقتل عشرات الإثيوبيين حرقا في صنعاء

اللاجئون الأفارقة في اليمن عالقون بين جبهات القتال (الجزيرة)

بشأن تايوان وهونغ كونغ.. واشنطن تصعد ضد بكين وتستعد لمواجهة التحديات

بلينكن (يمين) وأوستن تحدثا من طوكيو عن الخطر الذي تشكله الصين على حلفاء الولايات المتحدة (الأناضول)

قال لمبارك "أنت مش ربنا".. الشيخ الغزالي أديب الدعوة الثائر

المفارقة بين الأدب والثورة يمكن أن تكون مفتاح شخصية الغزالي وسر شهرته (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

قوة كبرى في سماوات ملتهبة.. تعرّف على القصة المدهشة لصناعة الدرونز التركية

10 عادات صحية لا تحتاج سوى دقيقة واحدة لكنها تغير حياتك

كوب الشاي ليس كافيا ليصبح من عاداتك الصباحية، فهناك بعض الأمور الصحية التي يجب أن تحرص عليها يوميا (الألمانية)

اليمن.. تأكيد أممي أن الحرب عادت بكامل قوتها وروسيا ترفض بيانا لمجلس الأمن بشأن مأرب

مجلس الأمن يبحث مشروع بيان بريطاني يدعو لإنهاء المعارك بمحافظة مأرب (رويترز)

تقعان بين أميركا وروسيا.. جزيرتان متلاصقتان لكن السفر بينهما ينقلك عبر الزمن

الجزيرتان قريبتان مكانيا ويفصل بينهما فارق توقيت مقداره 21 ساعة (غيتي)