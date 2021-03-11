غضب وتعاطف بمواقع التواصل المصرية.. النيابة توصي باستمرار أبو تريكة على قوائم الإرهاب

حالة من الغضب والتعاطف سادت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بعدما أوصت نيابة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1528 شخصا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

جاءت توصية النيابة اليوم الخميس خلال أولى جلسات الطعن الذي تقدم به المتهمون، والتي شهدت مطالبة فريق الدفاع بتأجيل النظر في الطعن، إلى حين الاطلاع على مذكرة النيابة.

يشار إلى أن توصيات النيابة استشارية وغير ملزمة للمحكمة، لكن عادة ما تصدر الأحكام بالاستجابة لها، خاصة في دوائر الإرهاب التي خصصتها الحكومة منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 بقيادة وزير الدفاع وقتها والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

#عاجل: نيابة النقض في #مصر توصي بتأييد إدراج محمد #أبوتريكة على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات pic.twitter.com/jD7CE8WJSj — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 11, 2021

كانت النيابة تقدمت بمذكرة، رقم 5 لسنة 2018، تطالب فيها بإدراج أبو تريكة والمتهمين الآخرين على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وبناء عليه أصدرت محكمة الجنايات قرارها بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ويعتبر هذا هو الإدراج الثاني لأبو تريكة على قوائم الإرهاب، بعدما ألغت محكمة النقض في يوليو/تموز 2018 قرار محكمة الجنايات الصادر في يناير/كانون الثاني 2017، بإدراجه على قوائم الإرهاب، بجانب 1538 شخصا من بينهم الرئيس الراحل محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا من توصية النيابة ضد أبو تريكة، وانتقد البعض ما وصفوه بغياب العدالة في مصر، وعدم استقلال القضاء، حيث تصدر وسم بعنوان "تريكة" قائمة الأعلى تفاعلا في مصر، وشارك آلاف المغردين تعاطفا مع نجم كرة القدم المحبوب بين المصريين.

وتعجب آخرون من استمرار النظام في معاداة أبو تريكة ووصفه بالإرهاب، على الرغم من الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها لدى المصريين.

وتداول مغردون صورا ومقاطع مصورة من أحاديث أبو تريكة، وذلك بهدف إظهار التضامن معه، مؤكدين حب المصريين لأبو تريكة رغم اتهامات النظام السياسية.

ابوتريكة الدليل الحي علي ان قانون الارهاب متفصل علي الخصوم السياسيين وليس قانون لحماية الشعب https://t.co/VJwAk9lUpb — احمد أحياناً (@a7madesma3il) March 11, 2021

وصف مصر باختصار

جهة قضائية تمثل عدالة : النيابة العامة

توصي بوضع إسم لاعب كرة : أبو تريكة

على قوائم : الإرهاب

السبب: اعتقاد اللاعب أن له الحق

في اعتناق رأي سياسي يخالف نظام الحكم — نزار محمود غراب Nezar Ghorab (@nezar_gh) March 11, 2021

#ابوتريكة_مش_ارهابي

كيف لشخص يلقى كل هذا الحب و الاحترام من جميع المسلمين و العرب ان يكون ارهابي

ابوتريكة الانسان الوحيد في هذا العصر الذي اتفقت الشعوب العربية في حبه

بالنسبة لي ولله ان اكثر شخصية عربية أحبها و احترمها هو الماجيكو ❤️ — WALID Mohammed (@walid199619) March 11, 2021

#ابوتريكة مدعو من الفيفا لافتتاح كاس العالم في قطر ابعتوا جواب للفيفا انه ارهابي في ارهابي يحضر افتتاح اكبر بطوله للكوره في العالم تريكه ديما مشرفنا pic.twitter.com/zkl2uUFukt — yasser (@yasser40633627) March 11, 2021

شالوا ابو تريكة من قوائم الإرهاب علشان ينزل ويقبضوا عليه

منزلش… حطوه في القائمه تاني 😑 pic.twitter.com/dQbWb5wZUs — 😑مصري إلا جزيرتين😑 (@eslam19860abdo) March 11, 2021

🔴♦️يابلد معانده نفسها ياكل حاجه وعكسها 🔴 أوصت نيابة النقض المصريه بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج أشرف وأنضف مصري الماجيكو محمد أبوتريكه و1528 آخرين بينهم قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب لمدة 5سنوات إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ @trikaofficial pic.twitter.com/vttGiAnYxD — ALAhly Stadium🏟ستاد الأهلي (@ALAhly_Stadium2) March 11, 2021