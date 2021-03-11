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سياسة|مصر

غضب وتعاطف بمواقع التواصل المصرية.. النيابة توصي باستمرار أبو تريكة على قوائم الإرهاب

محمد أبو تريكة يتعاطف مع أهالي قطاع غزة خلال إحدى المباريات (مواقع التواصل الاجتماعي)
محمد أبو تريكة يتعاطف مع أهالي قطاع غزة خلال إحدى المباريات (مواقع التواصل الاجتماعي)
11/3/2021

حالة من الغضب والتعاطف سادت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، بعدما أوصت نيابة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات بإدراج نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة و1528 شخصا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

جاءت توصية النيابة اليوم الخميس خلال أولى جلسات الطعن الذي تقدم به المتهمون، والتي شهدت مطالبة فريق الدفاع بتأجيل النظر في الطعن، إلى حين الاطلاع على مذكرة النيابة.

يشار إلى أن توصيات النيابة استشارية وغير ملزمة للمحكمة، لكن عادة ما تصدر الأحكام بالاستجابة لها، خاصة في دوائر الإرهاب التي خصصتها الحكومة منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 بقيادة وزير الدفاع وقتها والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

كانت النيابة تقدمت بمذكرة، رقم 5 لسنة 2018، تطالب فيها بإدراج أبو تريكة والمتهمين الآخرين على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، وبناء عليه أصدرت محكمة الجنايات قرارها بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ويعتبر هذا هو الإدراج الثاني لأبو تريكة على قوائم الإرهاب، بعدما ألغت محكمة النقض في يوليو/تموز 2018 قرار محكمة الجنايات الصادر في يناير/كانون الثاني 2017، بإدراجه على قوائم الإرهاب، بجانب 1538 شخصا من بينهم الرئيس الراحل محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا من توصية النيابة ضد أبو تريكة، وانتقد البعض ما وصفوه بغياب العدالة في مصر، وعدم استقلال القضاء، حيث تصدر وسم بعنوان "تريكة" قائمة الأعلى تفاعلا في مصر، وشارك آلاف المغردين تعاطفا مع نجم كرة القدم المحبوب بين المصريين.

وتعجب آخرون من استمرار النظام في معاداة أبو تريكة ووصفه بالإرهاب، على الرغم من الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها لدى المصريين.

وتداول مغردون صورا ومقاطع مصورة من أحاديث أبو تريكة، وذلك بهدف إظهار التضامن معه، مؤكدين حب المصريين لأبو تريكة رغم اتهامات النظام السياسية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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