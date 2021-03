بعد شهر من رئاسة بايدن.. كيف تعاملت القاهرة مع المطالب الحقوقية الأميركية؟

حذر وترقب، ربما تكون هذه هي أبرز سمات الموقف المصري في العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية بعد الشهر الأول للرئيس الجديد جو بايدن، فبعدما هدأت عواصف الإعلام في القاهرة تعليقا على قدوم الرئيس الجديد ورحيل سلفه دونالد ترامب، تتلمس القاهرة الآن خطاها في رسم حدود العلاقة مع إدارة أميركية انتقلت مع التصريحات الانتخابية إلى الواقعية السياسية.

في الوقت الذي تبدي فيه إدارة بادين مخاوفها بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، تعلن الخارجية الأميركية عن صفقة أسلحة بقيمة نحو 200 مليون دولار للنظام المصري في أول صفقة بيع أسلحة لدول الشرق الأوسط، مما يثير التساؤلات عن جدية واشنطن في وضع سياسة جديدة مع القاهرة.

وتقول وزارة الخارجية الأميركية إن موافقتها على مبيعات الأسلحة للقاهرة، لا تعوق من قدرة واشنطن على مواصلة التركيز على سجل حقوق الإنسان، كما قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية (دسكا) إن صفقة الأسلحة تساند السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عن طريق تحسين أمن مصر.

وتعليقا على اتصال هاتفي جمعه مع نظيره المصري سامح شكري، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن على تويتر "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مصالحنا الأمنية المشتركة يجب أن تتماشى مع احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن ضمنها مجتمع مدني قوي".

Spoke today with Egypt Foreign Minister Shoukry. Our shared security interests must align with respect for democracy and human rights, including the importance of a strong civil society. I look forward to strengthening our historic partnership.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 23, 2021